F1 de 2026 é "anti-corridas" e "ridiculamente complexa". Verstappen e Hamilton criticam novos motores

Onze títulos dão peso às críticas de dois campeões. Em dias consecutivos, Max Verstappen e Lewis Hamilton apontaram defeitos às alterações nos motores da Fórmula 1 em 2026, ano em que cerca de 50% da potência passa a depender de energia elétrica — obrigando a mais gestão dos pilotos. Sem surpresa, a crítica mais contundente é de Verstappen, campeão de pilotos da F1 em quatro anos consecutivos (de 2021 a 2024). "Como piloto puro, gosto de conduzir a fundo. E de momento, não se pode conduzir assim. Há muito a acontecer", disse o piloto da Red Bull esta quinta-feira. "Muito do que fazes como piloto tem um efeito massivo no lado da energia", acusou, apelidando a nova F1 de "Fórmula E em esteróides".

"Para mim, isso simplesmente não é Fórmula 1, então talvez seja melhor conduzir na Fórmula E", atirou o neerlandês, sobre o campeonato de monolugares 100% elétricos. "Porque é tudo sobre energia, eficiência e gestão. É isso que eles representam". "Em termos de condução, não é tão divertido. Mas ao mesmo tempo, também sei o que está em causa com a equipa, com o nosso motor. E ao ver o entusiasmo das pessoas quando me sento no carro, vou sempre dar o meu melhor", sublinhou, admitindo que "o nível de entusiasmo não é tão alto".

Numa conferência de imprensa com publicações especializadas como The Race e a Autosport, Verstappen apontou também que "um carro vencedor não importa" na questão do quanto se diverte a conduzir, porque "precisa de ser divertido de conduzir, nesta fase da minha carreira". Max Verstappen, para quem tudo "é um bocado anti-corridas para mim", refere ainda que "as proporções do carro parecem bem" e não são um "problema". Mas não parece confortável com o impacto das mudanças na aerodinâmica, que reduzem a carga descendente disponível — reduzindo assim a aderência, e as velocidades, em curva. "Eu só quero condução normal. Como deve ser, sem ter de pensar 'se travo um bocado mais longo ou menos ou mais ou uma velocidade acima ou abaixo', coisas assim, que tem um impacto tão pesado na performance nas retas", pediu Verstappen. "Além disso, a aderência, acho que de momento, é bastante baixa com este pneus e configuração de carro". Hamilton diverte-se com o carro, mas precisa de "um curso" Na quarta-feira, primeiro dia da segunda sessão de testes de pré-temporada da F1, foi Lewis Hamilton que criticou as novas regras. Mas não pela mesma razão do rival pelo título de 2021. "O carro é mais curto, mais leve, na verdade é mais fácil de apanhar [controlar]. Por isso é bastante divertido, é como fazer rali", disse o campeão de 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 e 2020, colocando depois uma nuance: "Acho que somos mais lentos que a GP2 [Fórmula 2] agora, certo? Parece assim". A impressão de Hamilton não corresponde à realidade. Os novos carros de F1 estão a ser cerca de dez segundos por volta mais rápidos neste teste no Bahrain que o tempo da volta mais rápida em qualificação da F2 na mesma pista em 2025. Mas são cerca de cinco segundos mais lentos que os carros de F1 de 2025, o que explica o comentário do piloto da Ferrari.