Solberg lidera Rali da Suécia

O piloto sueco Oliver Solberg (Toyota Yaris) lidera o Rali da Suécia, segunda ronda do Campeonato do Mundo (WRC), após a disputa da primeira das 18 especiais da prova.

Após a vitória histórica em Monte Carlo, Oliver Solberg entrou ao ataque na corrida caseira, disputada na neve, batendo o britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris) por 3,8 segundos nos 10 quilómetros cronometrados, deixando o japonês Takamoto Katsuta (Toyota Yaris) na terceira posição, a 4,4.

"O carro ia por todo o lado. Não dava para guiar de forma estável. Foi mesmo complicado", desabafou o líder do campeonato, filho do antigo campeão mundial Peter Solberg (2003).

Oliver foi este ano promovido à equipa principal da Toyota para substituir o antigo campeão Kalle Rovanperä (2022 e 2023), que se mudou para os monolugares, e, para já, está a cumprir na perfeição o papel.

A Toyota tem dominado as operações no Mundial e hoje colocou mesmo quatro carros nos quatro primeiros lugares, pois o finlandês Sami Pajari (Toyota Yaris) terminou o dia com o quarto tempo, a 5,6 segundos.

O belga Thierry Neuville (Hyundai i20) foi o melhor 'dos outros', na quinta posição, mas já a 6,7 segundos de Solberg.

O belga, campeão em 2024, sentiu alguns problemas com os travões do seu Hyundai.

"Travava super cedo, pois nunca sabia se o carro ia parar ou não", explicou.

Para sexta-feira, estão previstas sete especiais, com um total de 120 quilómetros cronometrados.