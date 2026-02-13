Takamoto Katsuta é o novo líder do Rali da Suécia

O piloto japonês Takamoto Katsuta (Toyota Yaris) lidera o Rali da Suécia, segunda ronda do Campeonato do Mundo (WRC), após o primeiro dia de competição.

Katsuta, que começou a jornada na terceira posição, após a primeira especial disputada na quinta-feira, concluiu o dia com 2,8 segundos de vantagem sobre o britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris), que é segundo, e 22,2 sobre o finlandês Sami Pajari (Toyota Yaris), que é o terceiro.

O sueco Oliver Solberg (Toyota Yaris), que vencera a especial da véspera, despistou-se ainda durante a manhã e caiu para a sexta posição, a 51 segundos de Katsuta.

"Saí de estrada num local onde havia muita neve. Subestimei a dificuldade que seria abrir a pista", explicou o jovem piloto sueco, filho do antigo campeão Petter Solberg (2003).

Evans foi o primeiro a aproveitar o desaire do companheiro de equipa, mas, à medida que o gelo ia derretendo durante a tarde, foi incapaz de resistir ao ataque de Takamoto Katsuta, que terminou o dia na liderança.

"Foi uma tarde complicada, mas acho que fizemos um bom trabalho com os pneus", explicou o nipónico.

O finlandês Esapekka Lappi é o melhor dos Hyundai, na quarta posição, a 45,9 segundos, seguido do companheiro de equipa, o francês Adrien Fourmaux (Hyundai i20).

No sábado, disputam-se mais sete especiais, com 105 quilómetros cronometrados.