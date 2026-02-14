Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 13 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Fórmula E

Félix da Costa vence corrida em Jeddah

14 fev, 2026 - 18:43

É a primeira vitória do português com a nova equipa.

A+ / A-

O piloto António Félix da Costa alcançou este sábado a primeira vitória pela Jaguar no campeonato de Fórmula E.

Na segunda corrida do E-Prix de Jeddah, na Arábia Saudita, o português levou a melhor, depois de ter sido quinto classificado na sexta-feira.

"Dia incrível, obrigado pelo apoio. Eu nunca desisto, vocês sabem. A adversidade faz parte das nossas vidas e quando trabalhamos e acreditamos está aqui o resultado", disse, no final da corrida, aos jornalistas.

Com este triunfo, Félix da Costa é agora 7.º no Mundial. Na frente está o alemão Pascal Wehrlein, da Porsche, com 68 pontos.

A próxima prova está marcada para 21 de março, em Madrid.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 13 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)