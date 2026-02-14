Félix da Costa vence corrida em Jeddah

14 fev, 2026 - 18:43
O piloto António Félix da Costa alcançou este sábado a primeira vitória pela Jaguar no campeonato de Fórmula E.
Na segunda corrida do E-Prix de Jeddah, na Arábia Saudita, o português levou a melhor, depois de ter sido quinto classificado na sexta-feira.
"Dia incrível, obrigado pelo apoio. Eu nunca desisto, vocês sabem. A adversidade faz parte das nossas vidas e quando trabalhamos e acreditamos está aqui o resultado", disse, no final da corrida, aos jornalistas.
Com este triunfo, Félix da Costa é agora 7.º no Mundial. Na frente está o alemão Pascal Wehrlein, da Porsche, com 68 pontos.
A próxima prova está marcada para 21 de março, em Madrid.