WRC

Elfyn Evans conquista Rali da Suécia

15 fev, 2026 - 15:08 • Lusa

Oliver Solberg chegou a liderar, mas terminou em quarto lugar.

O piloto britânico Elfyn Evans (Toyota) venceu este domingo o Rali da Suécia, segunda ronda do Campeonato do Mundo (WRC), e assumiu a liderança do Mundial de pilotos.

Evans, que partiu para este último dia de prova com 13 segundos de vantagem, aumentou ligeiramente o seu pecúlio, terminando o rali com 14,3 segundos de avanço para o japonês Takamoto Katsuta (Toyota Yaris), com o finlandês Sami Pajari (Toyota Yaris) em terceiro, a 46 segundos.

"Sinto-me bastante aliviado. A equipa fez um trabalho incrível e é incrível voltarmos a colocar quatro carros nos quatro primeiros lugares", sublinhou o vencedor.

Esta foi a primeira vez desde 2010 que um construtor dominou completamente o pódio em duas corridas consecutivas. A última marca a consegui-lo foi a Citroën.

Takamoto Katsuta admitiu que "poderia ter feito melhor, sobretudo no sábado". Por isso, diz ter de "continuar a melhorar".

O sueco Oliver Solberg (Toyota Yaris), que chegou a esta ronda na liderança do campeonato depois da vitória imperial em Monte Carlo, na abertura do Mundial, ficou-se pela quarta posição, depois de uma saída de estrada na sexta-feira, que lhe custou a liderança.

O francês Adrien Fourmaux (Hyundai i20) foi o melhor dos 'outros', na quinta posição, já a 1.50,3 minutos do vencedor.

Com estes resultados, Elfyn Evans é o novo líder do campeonato, aproveitando ainda o facto de ter vencido o 'super-domingo' e ter sido o segundo mais rápido da 'power stage', apenas atrás do belga Thierry Neuville (Hyundai i20), que foi o sétimo classificado final.

Evans tem, agora, 60 pontos, mais 13 do que Solberg e 30 do que Katsuta.

A próxima ronda será o Rali do Quénia, de 12 a 15 de março.

