F1 fecha na 14.ª corrida de 2026 a brecha aproveitada pela Mercedes para truque nos motores

Está perto o acordo para resolver a primeira novela da F1 em 2026. Equipas e Federação Internacional do Automóvel (FIA) avançaram esta quarta-feira uma proposta para fechar o brecha do regulamento técnico dos motores aproveitada pela Mercedes para contornar o limite da taxa de compressão e conseguir mais potência. Na reunião do Comité Consultivo das Unidades Motrizes — o órgão específico que junta FIA, detentora dos direitos comerciais da F1 e as fabricantes de motores (Audi, Ferrari, Honda, Mercedes e Red Bull-Ford) — foi iniciada a votação de uma proposta para um novo método de medição da taxa de compressão dos motores. Atualmente, esta taxa é medida apenas à temperatura ambiente. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

"Nas últimas semanas e meses, a FIA e os fabricantes de unidades motrizes têm, colaborativamente, desenvolvido uma metodologia para quantificar como a taxa de compressão muda de condições ambiente para de operação", começa o comunicado da Federação. "Depois da validação desta abordagem, foi submetida uma proposta segundo a qual, a partir de 1 de agosto de 2026, a conformidade com o limite da taxa de compressão deve ser demonstrada não apenas em condições ambiente, mas também a uma temperatura de operação representativa de 130ºC". A entrada em vigor deste novo método acontecerá após o Grande Prémio da Hungria, o 13.º da temporada, que decorre de 24 a 26 de julho. Significa que as regras serão, efetivamente, alteradas já depois de mais de metade da temporada de 2026 estar realizada — mas a data será, provavelmente, o compromisso possível para permitir à Mercedes adaptar-se a esta mudança.

Porque há vontade para dar essa margem de manobra à Mercedes? Provavelmente porque a equipa, ao explorar uma brecha do regulamento, não violou necessariamente a letra deste, mas apenas a intenção. É um caso recorrente na história da F1: uma equipa percebe que os regulamentos não proíbem determinada abordagem, segue-a, e as restantes equipas, ao pedir clarificações à FIA, acabam por obrigar a federação a fechar a brecha no regulamento (mesmo que não imediatamente). "A votação foi submetida aos fabricantes de unidades motrizes, e o resultado é esperado nos próximos dez dias e será comunicado em tempo oportuno", afirma a FIA. "Como todas as alterações regulamentares da Fórmula 1, qualquer emenda permanece sujeita à aprovação final do Conselho Mundial do Desporto Motorizado da FIA". Em causa está a taxa de compressão dos motores, limitada pelas regras a um rácio de 16:1. A Mercedes aproveitou o facto de a medição ser feita à temperatura ambiente, com o carro parado nas boxes, para (alegadamente) utilizar a expansão térmica dos materiais para seu ganho, aumentando essa taxa de compressão em andamento. A taxa de compressão é o rácio entre o volume dentro do cilindro nas duas posições extremas do pistão, a superior e a inferior. Quanto maior a taxa de compressão, melhor — significa que está a ser extraída mais energia mecânica a partir da mistura de ar e combustível, obtendo uma maior eficiência térmica. O tema está explicado em maior detalhe nesta notícia de dezembro: "F1 já tem a primeira novela de 2026: duas equipas podem ter truque nos motores e vantagem em pista". Arranques e cortes de potência sem mudanças imediatas Noutra reunião, da Comissão da F1, a FIA, a detentora dos direitos comerciais da F1 e as 11 equipas (McLaren, Red Bull, Mercedes, Ferrari, Williams, Racing Bulls, Haas, Alpine, Audi, Cadillac e Aston Martin) debateram os problemas dos arranques das corridas e dos cortes de potência nos carros — que saltaram à vista nos testes de pré-temporada da semana passada, no Bahrain. Mas nenhuma mudança foi decidida. O que saiu da reunião foi, apenas, que "uma avaliação mais aprofundada das atualizações dos sistemas de corrida e da gestão a bordo" sobre as partidas das corridas "será realizada durante os testes em curso no Bahrain". Essa avaliação foi visível nos últimos dez minutos dos testes esta quarta-feira. A bandeira vermelha foi mostrada para permitir a todos os carros ir às boxes e preparar uma ida à grelha de partida. A simulação da partida correu sem problemas de maior — foi apenas bastante audível o som de motores a acelerar a fundo, com os carros parados, durante uma quantidade de tempo invulgar.

Esse fenómeno deve-se à necessidade de os pilotos alcançarem a pressão máxima no turbo do motor antes do arranque, mas agora não haver nenhum sistema no carro que possa eliminar o problema do "turbo lag" — atraso do turbo, em tradução livre — que ocorre sempre que se volta a pôr o pé no acelerador. Assim, os pilotos têm de acelerar a fundo durante mais de dez segundos para alcançar a tal pressão máxima. Ao mesmo tempo, não podem exceder a carga máxima da bateria, e têm as tarefas habituais de colocar o motor na melhor janela de rotações e fazer o ponto de embraiagem. A melhor janela de rotações por minuto (rpm) para o arranque é entre nove e dez mil rpm, enquanto para o turbo atingir ‘velocidade de cruzeiro’ é preciso exceder as 13 mil rpm no motor.

Entre as soluções pensadas está acrescentar ao regulamento desportivo um intervalo mínimo de tempo entre a paragem do último carro na grelha de partida e o início da sequência de cinco luzes vermelhas, e permitir a utilização do motor elétrico abaixo dos 50 km/h. Sobre a gestão da energia elétrica e os limites à recarga das baterias, a F1 ficou de continuar a avaliar o que acontece em pista. "Ficou acordado que não seriam necessárias grandes alterações regulamentares imediatas, dado que as evidências e o feedback iniciais ainda são incipientes, e que as alterações prematuras acarretam o risco de aumentar a instabilidade antes da primeira corrida", afirma a FIA em comunicado, apontando que haverá "novas avaliações" assim "que mais dados estiverem disponíveis". Alguém pediu mais corridas sprint? O último ponto do comunicado da FIA sobre a reunião da Comissão da F1 parece saído do nada. Diz o seguinte: "Houve discussões sobre a possibilidade de aumentar o número de eventos Sprint para até 12, com base na procura de Sprints por parte dos fãs e promotores". O calendário do campeonato de 2026 conta com seis corridas sprint — nos Grandes Prémios de China, Miami, Canadá, Grã-Bretanha, Países Baixos e Singapura. O número destas corridas curtas de sábado, com cerca de um terço da distância de um GP, tem estado estável desde 2023, quando duplicou face às três corridas sprint dos dois anos anteriores.