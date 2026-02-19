Ferrari dança a "Macarena" na F1 e vira carro do avesso à procura de vitórias

"O que está a Ferrari a fazer?". É uma questão colocada com alguma frequência no mundo da F1. Esta quinta-feira, contudo, o sentido não é negativo, mas de espanto com a asa traseira testada pela equipa no Bahrain, que se vira ao contrário para entrar no novo "modo de reta". Eram cerca das 8h da manhã quando, após a primeira hora do segundo dia do último teste da pré-temporada, os comentadores da F1TV repararam numa característica estranha no Ferrari SF-26: a asa traseira fazia um movimento aparentemente desnecessário para entrar no "modo de reta", onde as duas asas (dianteira e traseira) recolhem para reduzir o arrasto aerodinâmico e aumentar a velocidade em reta. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

O movimento não era a tradicional elevação do elemento ("flap") superior da asa, a que os adeptos se habituaram durante os 15 anos de existência do DRS. Nem era a 'queda' desse elemento superior, como acontece no caso da Alpine, em que o elemento superior se torna plano mas, em vez de criar uma abertura com o elemento inferior da asa, se junta a este. No caso da Ferrari, o elemento superior da asa traseira roda sobre si mesmo, invertendo-se — a parte habitualmente virada para trás, onde está o patrocínio da IBM, fica virada para cima em reta.

Se o hábito é dizer que as asas de um carro de Fórmula 1 são o contrário das asas de um avião — em vez de produzirem sustentação para aguentar o avião no ar, produzem "downforce" (força descendente, em tradução livre), para 'colar' o carro ao chão —, neste caso isso inverte-se, literalmente. Em primeiro lugar, esta manobra cria um espaço maior entre os elementos da asa traseira, permitindo uma maior redução do arrasto aerodinâmico — e, por isso, menor resistência e maior facilidade em 'cortar' o ar em reta, aumentado a velocidade e a eficiência do carro.

Mas, com a asa invertida, existe a hipótese de a curvatura do elemento superior criar alguma sustentação — tal como a asa de um avião. O fluxo de ar que sai do elemento superior invertido segue na direção descendente, oposta à direção do fluxo de ar a sair do elemento inferior (que fica imóvel), o que tem impacto também no funcionamento do difusor (na traseira do fundo do carro) e pode aumentar a potência do efeito de redução de arrasto — e, em consequência, a eficiência aerodinâmica.

É legal? Sim. Os regulamentos não obrigam a asa traseira a abrir de uma forma pré-determinada para mudar para o novo "modo de reta". As regras estipulam apenas que o tempo de transição entre as duas posições (normal e "modo de reta") do elemento superior da asa não pode exceder os 400 milissegundos. E o diretor técnico da Federação disse a vários meios especializados acreditar na legalidade desta solução. O que é o "modo de reta"? É uma resposta da F1 à necessidade de carros mais eficientes em reta, devido às alterações nos motores para 2026. Em várias retas do circuito, os pilotos podem acionar este modo, que reduz o ângulo das asas dianteira e traseira. Este modo é desativado, como era o DRS, quando o piloto levanta o pé do acelerador e/ou trava. O substituto do DRS está do lado elétrico do motor, e chama-se "modo de ultrapassagem", disponibilizando mais energia (0,5 megajoules) ao piloto numa volta quando está um segundo atrás de outro carro. A asa foi utilizada pela equipa apenas durante parte da manhã desta quinta-feira. Os engenheiros da Scuderia têm agora de avaliar se a asa produz o efeito desejado — um ganho entre 5 e 7 km/h, de acordo com a Autoracer.it. Asa "Macarena"? A questão inevitável de "o que chamar a esta invenção" foi rapidamente resolvida pelo diretor de equipa da Ferrari. Frédéric Vasseur brincou, numa entrevista ao canal francês "Canal+" durante a hora de almoço no Bahrain, que a asa se devia chamar "Macarena", subindo os braços para justificar o nome.