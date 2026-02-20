Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 20 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Motociclismo

Miguel Oliveira termina em 10.º treinos livres das Superbikes na Austrália

20 fev, 2026 - 16:55 • Lusa

O português ficou a 0,852 segundos do melhor tempo, conseguido pelo italiano Niccolo Bulega (Ducati), favorito à conquista do título de 2026.

A+ / A-

O piloto português Miguel Oliveira (BMW) terminou os treinos livres da prova australiana do Mundial de Superbikes com o 10.º tempo, na estreia do luso neste campeonato.

O piloto natural de Cascais, que este ano trocou os protótipos de MotoGP pelas motas derivadas de série do Mundial de Superbikes, conseguiu o seu melhor registo na primeira das duas sessões do dia, com 1.29,746 minutos.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Oliveira, de 31 anos, ficou a 0,852 segundos do melhor tempo, conseguido pelo italiano Niccolo Bulega (Ducati), favorito à conquista do título de 2026.

O britânico Alex Lowes (Bimota) foi o segundo mais rápido, a 0,496 segundos de Bulega, com o irmão Sam Lowes (Ducati) em terceiro, a 0,524.

Miguel Oliveira acabou por ser o melhor piloto da BMW, equipa campeã mundial, pois o italiano Danilo Petrucci (BMW) ficou na 12.ª posição.

"Estreia oficial feita aqui em Phillip Island. [Tivemos] boas sensações, sabemos o que podemos melhorar para amanhã [sábado] e continuamos a aprender. Segue-se um dia completo com qualificação e corrida 1", disse o piloto português.

Para sábado, está prevista mais uma sessão de treinos livres, a qualificação e a primeira das três corridas do fim de semana.

O Mundial de Superbikes é composto por 12 provas, incluindo duas em Portugal (Algarve e Estoril), com três corridas cada. A prova australiana marca a abertura da temporada.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 20 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Seguradoras "estão a fazer grande esforço" para acelerar peritagens

Seguradoras "estão a fazer grande esforço" para aceler(...)

Bola volta a rolar em Gaza, mas "alegria é incompleta"

Bola volta a rolar em Gaza, mas "alegria é incompleta"

Rodrigo, o herói de nove anos que salvou a mãe através do 112

Rodrigo, o herói de nove anos que salvou a mãe através(...)

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)