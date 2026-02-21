​Miguel Oliveira estreia-se nas Superbikes com um oitavo lugar

O piloto português Miguel Oliveira terminou em oitavo lugar na sua corrida de estreia no Mundial de Superbikes, que decorreu em Phillip Island, na Austrália.

Oliveira teve uma recuperação expressiva, já que arrancou da 21.ª e última posição da grelha.

O piloto português da BMW sofreu uma queda logo no início da sessão de "superpole", o que o impediu de registar o tempo e o atirou para o final da grelha de partida.

Seguiu-se uma corrida "de trás para a frente" e, a seis voltas do final, Oliveira beneficiou da queda do espanhol Xavi Vierge (Yamaha) para entrar no top-10. Conseguiria, ainda, ganhar mais duas posições.

A vitória na corrida inaugural do campeonato pertenceu ao italiano Nicolo Bulega (Ducati). Todo o pódio foi, aliás, totalmente italiano e da Ducati, com Yari Montella em segundo e Lorenzo Baldassarri na terceira posição.

Com este resultado, Miguel Oliveira soma os seus primeiros oito pontos no campeonato. A competição em Phillip Island prossegue no domingo com mais duas corridas.

O Mundial de Superbikes é composto por 12 rondas, cada uma com três corridas, e inclui duas paragens em Portugal, nos circuitos do Algarve e do Estoril.