  • 20 fev, 2026
​Miguel Oliveira estreia-se nas Superbikes com um oitavo lugar

21 fev, 2026 - 10:30 • Redação com agências

Oliveira teve uma recuperação expressiva, já que arrancou da 21.ª e última posição da grelha.

O piloto português Miguel Oliveira terminou em oitavo lugar na sua corrida de estreia no Mundial de Superbikes, que decorreu em Phillip Island, na Austrália.

O piloto português da BMW sofreu uma queda logo no início da sessão de "superpole", o que o impediu de registar o tempo e o atirou para o final da grelha de partida.

Seguiu-se uma corrida "de trás para a frente" e, a seis voltas do final, Oliveira beneficiou da queda do espanhol Xavi Vierge (Yamaha) para entrar no top-10. Conseguiria, ainda, ganhar mais duas posições.

A vitória na corrida inaugural do campeonato pertenceu ao italiano Nicolo Bulega (Ducati). Todo o pódio foi, aliás, totalmente italiano e da Ducati, com Yari Montella em segundo e Lorenzo Baldassarri na terceira posição.

Com este resultado, Miguel Oliveira soma os seus primeiros oito pontos no campeonato. A competição em Phillip Island prossegue no domingo com mais duas corridas.

O Mundial de Superbikes é composto por 12 rondas, cada uma com três corridas, e inclui duas paragens em Portugal, nos circuitos do Algarve e do Estoril.

