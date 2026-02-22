Ouvir
Red Bull

Princípio de incêndio em carro da Fórmula 1

22 fev, 2026 - 18:11 • Carlos Calaveiras

Exibição nos Estados Unidos terminou abruptamente com Tsunoda ainda dentro da viatura na altura do incêndio.

Yuki Tsunoda, piloto de reserva da Red Bull, apanhou um susto em São Francisco, nos Estados Unidos, este domingo, durante uma demonstração do novo carro de Fórmula 1.

Depois de o japonês ter realizado uma série de “drifts” a traseira do carro incendiou-se.

Tsunoda parece ter demorado alguns segundos a aperceber-se do incêndio, o que assustou os espectadores que assistiam ao espetáculo.

O piloto acabou por sair rapidamente, sem ferimentos e o incêndio foi contido rapidamente.

A equipa não deu ainda mais esclarecimentos sobre o incêndio no carro.

