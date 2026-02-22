Ouvir
Superbikes: Miguel Oliveira faz sétimo lugar na Austrália

22 fev, 2026 - 08:55

A próxima prova do campeonato será em Portimão, a 29 de março.

A+ / A-

O piloto português Miguel Oliveira (BMW) terminou a segunda corrida deste fim-de-semana de estreia do Mundial de Superbikes no sétimo lugar, depois da oitava posição conseguida na corrida de sábado.

Numa prova disputada debaixo de chuva, em decorreu em Phillip Island, na Austrália, Oliveira, que saiu do 21.º e último lugar da grelha de partida, Oliveira terminou a 32,135 segundos do vencedor, o italiano Niccolo Bulega (Ducati).

O também italiano Axel Bassani (Bimota) foi segundo classifica e em terceiro lugar ficou o espanhol Alvaro Bautista (Ducati).

Depois do oitavo lugar na primeira corrida (oito pontos), Miguel Oliveira somou mais nove pontos e é o oitavo classificado do Mundial.

após esta primeira das 12 rondas previstas, a 45 do comandante, Bulega, que soma a pontuação máxima (62) após esta primeira ronda.

A próxima prova do campeonato será em Portugal, na pista de Portimão, a 29 de março.

