Pedro Acosta, mais jovem de sempre a vencer corrida sprint

28 fev, 2026 - 16:46
O espanhol Pedro Acosta (KTM) tornou-se no mais jovem de sempre a vencer uma corrida sprint do Mundial de MotoGP ao bater o compatriota Marc Márquez (Ducati) no Grande Prémio da Tailândia.
Pedro Acosta, com 21 anos e 279 dias, cortou a meta com 0,108 segundos de vantagem sobre o campeão mundial, Marc Márquez, e 0,540 sobre o também espanhol Raul Fernandez (Aprilia).
A vitória de Acosta ficou envolta em polémica, pois o espanhol beneficiou de uma penalização atribuída a Marc Márquez no final da última volta, por ter sido considerado culpado pelos comissários por um toque entre os dois que levou o piloto da KTM a sair ligeiramente de pista.
Márquez foi avisado que deveria voltar a deixar passar Acosta mas o aviso aconteceu em cima do final da corrida, na última curva.
“Não se pode esperar pela última curva para comunicar a penalização”, frisou Márquez, que considerou ainda que os comissários estão, este ano, com menos margem de tolerância. Ainda assim, admitiu que “houve um pequeno contacto”.
O próprio Acosta admitiu que “preferia ser segundo classificado do que ganhar desta forma”.
Pelo caminho ficou o italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), que largou da pole position mas caiu na segunda volta quando liderava.
A partir daí, a ação concentrou-se no duelo Acosta/Márquez, com o piloto da KTM a tentar a ultrapassagem por três vezes, sempre com resposta do campeão do mundo.
O antigo campeão, o espanhol Jorge Martin (Aprilia) foi quinto, depois de praticamente uma época afastado por lesão.
O italiano Francesco Bagnaia (Ducati) foi apenas nono e o espanhol Alex Márquez (Ducati) o 11.º.
Domingo disputa-se a corrida principal desta primeira prova da temporada.