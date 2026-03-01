Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 27 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Motociclismo

MotoGP. Bezzecchi ganha primeira corrida da época

01 mar, 2026 - 17:08 • Lusa

Italiano dominou corrida do princípio ao fim.

A+ / A-

O piloto italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) venceu o Grande Prémio da Tailândia de MotoGP, ronda inaugural do Mundial de Velocidade que deixou a Ducati fora do pódio pela primeira vez em quase cinco anos.

Bezzecchi, que largou da pole position e liderou todas as 26 voltas da corrida, terminou com 5,543 segundos de avanço para o espanhol Pedro Acosta (KTM), segundo classificado, e 9,259 para o terceiro, o também espanhol Raul Fernandez (Aprilia).

Já sem o português Miguel Oliveira na grelha de partida – mudou-se para as Superbikes – Bezzecchi, que já tinha vencido as duas últimas corridas da temporada passada, tornou-se hoje no primeiro piloto a conseguir três vitórias consecutivas com a Aprilia.

O piloto transalpino saiu disparado mal os semáforos se apagaram e aguentou o ataque tímido do espanhol Marc Márquez (Ducati), campeão em título, na primeira curva.

A partir daí, rumou solitário para a vitória.

Já o piloto espanhol parece ainda recuperar a melhor forma depois da operação ao ombro que o fez terminar a época passada mais cedo, logo após a conquista do título, o sétimo em MotoGP.

Márquez viu-se ainda ultrapassado pelos compatriotas Raul Fernandez (Aprilia), primeiro, e por Jorge Martin (Aprilia) e Pedro Acosta (KTM), depois.

Enquanto Bezzecchi e Fernandez tinham uma distância confortável, aquele trio de espanhóis começou uma guerra sem quartel pelo terceiro lugar do pódio, com ultrapassagens sucessivas entre si durante várias voltas.

Pedro Acosta foi quem levou a melhor, desenvencilhou-se dos dois adversários e partiu em busca do segundo lugar de Raul Fernandez, que viria a conquistar já perto do fim.

“Temos de estar satisfeitos e lembrar-nos da dificuldade que sentimos aqui no ano passado só para marcar pontos e agora estamos no pódio”, frisou Acosta.

Pelo caminho ficou Marc Márquez, na 21.ª das 26 voltas, depois de ter danificado a jante traseira da sua Ducati ao bater no corretor quando falhou uma travagem, sendo obrigado a abandonar. Logo a seguir abandonou também o seu irmão Alex Márquez (Ducati), após queda.

Ficou, assim, quebrada uma série de 88 corridas em que a Ducati colocou sempre uma mota num dos três primeiros lugares.

Desde o GP de Inglaterra de 2021 que a marca italiana não falhava o pódio.

Pedro Acosta sai da Tailândia na liderança do campeonato, com 32 pontos (fruto da vitória na corrida sprint da véspera), com Bezzecchi em segundo, com 25. “Ontem cometi um pequeno erro que teve consequências desastrosas”, admitiu o italiano, que caiu quando liderava a corrida sprint no sábado.

Nota ainda para o quarto lugar do antigo campeão Jorge Martin, depois de uma época marcada por lesões, o nono lugar do italiano Francesco Bagnaia (Ducati), que perdeu o oitavo para Franco Morbidelli (Ducati) em cima do risco de meta e o 17.º do turco Toprak Razgatlioglu (Yamaha) na corrida de estreia neste campeonato.

O brasileiro Diogo Moreira (Honda) foi o melhor estreante, no 13.º lugar.

A próxima ronda será o GP do Brasil, de 20 a 22 de março.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 27 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Ataque a escola no Irão mata pelo menos 148 pessoas

Ataque a escola no Irão mata pelo menos 148 pessoas

Israel divulga ataques ao "coração" das forças militares de Teerão

Israel divulga ataques ao "coração" das forças militar(...)

Trump confirma ataque para "garantir que Teerão não obtém arma nuclear"

Trump confirma ataque para "garantir que Teerão não ob(...)

EUA e Israel atacam Irão

EUA e Israel atacam Irão