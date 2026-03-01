MotoGP. Bezzecchi ganha primeira corrida da época

01 mar, 2026 - 17:08 • Lusa
O piloto italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) venceu o Grande Prémio da Tailândia de MotoGP, ronda inaugural do Mundial de Velocidade que deixou a Ducati fora do pódio pela primeira vez em quase cinco anos.
Bezzecchi, que largou da pole position e liderou todas as 26 voltas da corrida, terminou com 5,543 segundos de avanço para o espanhol Pedro Acosta (KTM), segundo classificado, e 9,259 para o terceiro, o também espanhol Raul Fernandez (Aprilia).
Já sem o português Miguel Oliveira na grelha de partida – mudou-se para as Superbikes – Bezzecchi, que já tinha vencido as duas últimas corridas da temporada passada, tornou-se hoje no primeiro piloto a conseguir três vitórias consecutivas com a Aprilia.
O piloto transalpino saiu disparado mal os semáforos se apagaram e aguentou o ataque tímido do espanhol Marc Márquez (Ducati), campeão em título, na primeira curva.
A partir daí, rumou solitário para a vitória.
Já o piloto espanhol parece ainda recuperar a melhor forma depois da operação ao ombro que o fez terminar a época passada mais cedo, logo após a conquista do título, o sétimo em MotoGP.
Márquez viu-se ainda ultrapassado pelos compatriotas Raul Fernandez (Aprilia), primeiro, e por Jorge Martin (Aprilia) e Pedro Acosta (KTM), depois.
Enquanto Bezzecchi e Fernandez tinham uma distância confortável, aquele trio de espanhóis começou uma guerra sem quartel pelo terceiro lugar do pódio, com ultrapassagens sucessivas entre si durante várias voltas.
Pedro Acosta foi quem levou a melhor, desenvencilhou-se dos dois adversários e partiu em busca do segundo lugar de Raul Fernandez, que viria a conquistar já perto do fim.
“Temos de estar satisfeitos e lembrar-nos da dificuldade que sentimos aqui no ano passado só para marcar pontos e agora estamos no pódio”, frisou Acosta.
Pelo caminho ficou Marc Márquez, na 21.ª das 26 voltas, depois de ter danificado a jante traseira da sua Ducati ao bater no corretor quando falhou uma travagem, sendo obrigado a abandonar. Logo a seguir abandonou também o seu irmão Alex Márquez (Ducati), após queda.
Ficou, assim, quebrada uma série de 88 corridas em que a Ducati colocou sempre uma mota num dos três primeiros lugares.
Desde o GP de Inglaterra de 2021 que a marca italiana não falhava o pódio.
Pedro Acosta sai da Tailândia na liderança do campeonato, com 32 pontos (fruto da vitória na corrida sprint da véspera), com Bezzecchi em segundo, com 25. “Ontem cometi um pequeno erro que teve consequências desastrosas”, admitiu o italiano, que caiu quando liderava a corrida sprint no sábado.
Nota ainda para o quarto lugar do antigo campeão Jorge Martin, depois de uma época marcada por lesões, o nono lugar do italiano Francesco Bagnaia (Ducati), que perdeu o oitavo para Franco Morbidelli (Ducati) em cima do risco de meta e o 17.º do turco Toprak Razgatlioglu (Yamaha) na corrida de estreia neste campeonato.
O brasileiro Diogo Moreira (Honda) foi o melhor estreante, no 13.º lugar.
A próxima ronda será o GP do Brasil, de 20 a 22 de março.