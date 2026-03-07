Mercedes confirma domínio na F1? George Russell faz pole na Austrália na frente de Antonelli

George Russell conquistou este sábado a pole position para o Grande Prémio da Austrália de F1. O britânico da Mercedes foi o mais rápido na qualificação, e é seguido do colega de equipa, Kimi Antonelli, que conseguiram superar os restantes por pelo menos meio segundo.

A Mercedes tinha desde há muito, nos bastidores, o estatuto de favorita para 2026. Tudo o que foi preciso para o confirmar foi a primeira sessão competitiva da temporada — nas duas últimas partes da qualificação, Russell e Antonelli ambos conseguiram reduzir, com facilidade, várias décimas de segundos aos tempos por volta, ao contrário das outras equipas.

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Na Q3, a última parte da qualificação, a vantagem foi bastante óbvia. Russell conseguiu ser meio segundo mais rápido que Lando Norris nas primeiras voltas. Antonelli, já nos minutos finais, cortou cerca de duas décimas ao tempo de Russell, passando a primeiro. Russell, na última tentativa, reduziu em meio segundo o tempo que tinha conseguido na primeira volta, subindo novamente à pole.

O ponto forte é, claro, a gestão da energia, e a capacidade de o motor utilizar mais energia elétrica durante mais tempo. Os carros da Mercedes são claramente mais rápidos em reta, mantendo mais velocidade de ponta, o que valeu a George Russell cerca de 0,8 segundos da vantagem mostrada hoje. E a diferença é particularmente visível na zona mais rápida do circuito, na reta em curva desde a curva seis à curva nove.