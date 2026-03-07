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Fórmula 1
Mercedes confirma domínio na F1? George Russell faz pole na Austrália na frente de Antonelli
07 mar, 2026 - 06:51 • João Pedro Quesado
Vantagem em reta dá à Mercedes uma boa almofada nas voltas em Melbourne. Max Verstappen desistiu na primeira parte da qualificação, após um acidente. Corrida é às 4h deste domingo.
George Russell conquistou este sábado a pole position para o Grande Prémio da Austrália de F1. O britânico da Mercedes foi o mais rápido na qualificação, e é seguido do colega de equipa, Kimi Antonelli, que conseguiram superar os restantes por pelo menos meio segundo.
A Mercedes tinha desde há muito, nos bastidores, o estatuto de favorita para 2026. Tudo o que foi preciso para o confirmar foi a primeira sessão competitiva da temporada — nas duas últimas partes da qualificação, Russell e Antonelli ambos conseguiram reduzir, com facilidade, várias décimas de segundos aos tempos por volta, ao contrário das outras equipas.
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Na Q3, a última parte da qualificação, a vantagem foi bastante óbvia. Russell conseguiu ser meio segundo mais rápido que Lando Norris nas primeiras voltas. Antonelli, já nos minutos finais, cortou cerca de duas décimas ao tempo de Russell, passando a primeiro. Russell, na última tentativa, reduziu em meio segundo o tempo que tinha conseguido na primeira volta, subindo novamente à pole.
O ponto forte é, claro, a gestão da energia, e a capacidade de o motor utilizar mais energia elétrica durante mais tempo. Os carros da Mercedes são claramente mais rápidos em reta, mantendo mais velocidade de ponta, o que valeu a George Russell cerca de 0,8 segundos da vantagem mostrada hoje. E a diferença é particularmente visível na zona mais rápida do circuito, na reta em curva desde a curva seis à curva nove.
Isack Hadjar ficou sozinho a representar a Red Bull porque Max Verstappen desistiu logo na primeira parte, a Q1. O neerlandês teve um problema na travagem para a primeira curva, bloqueando o eixo traseiro — o que o atirou para um pião e fora da pista, voando por cima da gravilha e contra as barreiras.
Entre os pilotos eliminados na Q1 ficaram Fernando Alonso (Aston Martin), Sergio Pérez e Valtteri Bottas (Cadillac), e ainda Carlos Sainz (Williams) e Lance Stroll (Aston Martin) — estes dois últimos nem sequer foram à pista, com os carros ainda a ser trabalhados pelos mecânicos após problemas no último treino livre, cerca de duas horas antes.
Um dos qualificados para a fase final, Gabriel Bortoleto (Audi), não chegou a participar nela, após um problema no final da Q2 lhe parar o carro mesmo antes de entrar nas boxes. Com os mecânicos impedidos de chegar ao carro, o piloto brasileiro teve de abandonar a qualificação.
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Entre os pilotos com problemas na utilização da energia elétrica estiveram Charles Leclerc (Ferrari), que se qualificou em quarto, e Lando Norris, o campeão do mundo em título, que foi o sexto mais rápido.
Confirmou-se ainda a diferença de pelo menos meio segundo por volta entre as quatro equipas mais rápidas (Mercedes, Red Bull, Ferrari e McLaren) e as restantes sete. A Cadillac é a equipa mais lenta, com uma desvantagem de cerca de três segundos por volta — contudo, dados os problemas vividos pela Aston Martin, pode derrotar essa equipa em corrida.
A corrida do Grande Prémio da Austrália decorre este domingo às 4h, hora de Portugal continental.
Resultado qualificação GP Austrália
- George Russell (Mercedes) 1m18.518s
- Kimi Antonelli (Mercedes) +0.293s
- Isack Hadjar (Red Bull) +0.785s
- Charles Leclerc (Ferrari) +0.809s
- Oscar Piastri (McLaren) +0.862s
- Lando Norris (McLaren) +0.957s
- Lewis Hamilton (Ferrari) +0.960s
- Liam Lawson (Racing Bulls) +1.476s
- Arvid Lindblad (Racing Bulls) +2.729s
- Gabriel Bortoleto (Audi) 1m20.221s
- Nico Hulkenberg (Audi) 1m20.303s
- Oliver Bearman (Haas) 1m20.311s
- Esteban Ocon (Haas) 1m20.491s
- Pierre Gasly (Alpine) 1m20.501s
- Alexander Albon (Williams) 1m20.941s
- Franco Colapinto (Alpine) 1m21.270s
- Fernando Alonso (Aston Martin) 1m21.969s
- Sergio Perez (Cadillac) 1m22.605s
- Valtteri Bottas (Cadillac) 1m23.244s
- Max Verstappen (Red Bull) [sem tempo]
- Carlos Sainz (Williams) [sem tempo]
- Lance Stroll (Aston Martin) [sem tempo]
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