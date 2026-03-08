F1 esconde centenas de críticas às novas regras. Pilotos dividem-se sobre impacto nas lutas em pista

A F1 escondeu centenas de comentários negativos nas redes sociais sobre o impacto nas corridas das novas regras de motores, estreadas este domingo no GP da Austrália — que George Russell venceu. A Renascença contou pelo menos 485 críticas escondidas pela F1 entre as respostas a uma publicação realizada na manhã deste domingo, cerca de hora e meia após o fim da corrida, em que afirma ter havido 120 ultrapassagens no GP da Austrália deste ano, contra 45 na corrida do ano anterior. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui



Os comentários escondidos podem ser vistos na rede social X (antigo Twitter), onde a afirmação da F1 recolheu cerca de três mil comentários. Entre os comentários que continuam visíveis estão também muitas críticas. A publicação tem níveis semelhantes de interação noutras redes sociais, como no Instagram, onde também são visíveis críticas à nova F1. “Parecia uma troca de posição em vez de uma ultrapassagem”, disse uma utilizadora. Outro apontou que “dificilmente houve alguma corrida real”, entre muitos comentários a declarar que “mais quantidade não significa ser melhor”. Enquanto vários comentários escondidos na rede social X incluem linguagem mais agressiva e até com insultos, muitos são meras críticas ao estilo das redes sociais, com o uso de “memes”. E muitos comentários com linguagem agressiva não foram escondidos pela F1.

As primeiras dez voltas da corrida ficaram marcadas por um jogo do gato e do rato entre George Russell e Charles Leclerc. Os dois pilotos trocaram de posição quase todas as voltas, e frequentemente mais que uma vez por volta, com a luta influenciada pela carga da bateria e, consequentemente, a potência elétrica disponível (ou não). O cenário repetiu-se em quase todas as lutas por posição, com os pilotos a aprender à vista de todos o impacto da utilização do modo boost e de ultrapassagem na energia disponível. O gasto era tal que, após concluída a ultrapassagem, os pilotos ficavam frequentemente sem energia para defenderem o lugar acabado de conquistar — sem o motor elétrico, a potência dos carros fica reduzida a quase metade. Este estilo de corrida já tem alcunha: ioiô. Com corrida já no próximo fim de semana, na China — numa pista onde há uma reta de 1,2 km de comprimento —, este estilo pode regressar, ou as equipas podem já ter aprendido o suficiente para se defenderem melhor em pista. São lutas “artificiais”? Pilotos estão divididos “Vai definitivamente mudar a forma como corremos e ultrapassamos”, afirmou Charles Leclerc, explicando as alterações em pista. “Antes era mais sobre quem era o mais corajoso a travar mais tarde, talvez agora há um pensamento estratégico por detrás de cada movimento que fazes, porque toda a ativação do botão de boost faz-te pagar à grande depois”. “Por isso tenta-se sempre pensar vários passos à frente, para tentar ficar em primeiro. É uma forma diferente de correr”, concluiu Leclerc, no comentário mais neutro sobre as mudanças na Fórmula 1. Lewis Hamilton, colega de Leclerc na Ferrari, achou a corrida “divertida”. “Achei que o carro era mesmo, mesmo divertido de conduzir”, apontou, revelando provavelmente o factor mais importante para esta opinião: “Vi os carros à frente e houve boas batalhas em vai e volta. Achei que foi fantástico”.

George Russell, vencedor da corrida, pede calma. “É preciso dar uma oportunidade. Somos 22 pilotos, quando tivemos os melhores carros e a menor degradação de pneus e quando todos estivemos mais felizes, toda a gente se queixa que as corridas são uma porcaria”, sublinhou, referindo-se às regras entre 2022 e 2025. Com exceção dos pilotos da Audi — marca que se juntou à F1 graças às novas regras —, as críticas aumentam à medida que se vai descendo na classificação do GP da Austrália. Lando Norris descreveu que “se pode ter uma diferença de 30, 40, 50 km/h e quando alguém bate em alguém a essa velocidade vai-se voar, vai-se passar por cima da vedação e vai-se provocar muitos danos a ti próprio e talvez a outros”. “Não há nada que se possa fazer agora. É uma pena, é muito artificial. Dependendo do que o motor decide fazer e faz aleatoriamente às vezes, és simplesmente ultrapassado por cinco carros e não podes fazer nada sobre isso”.

Oliver Bearman, da Haas, considera tudo “um bocado ridículo”, nomeadamente “ter tanta diferença num botão e perder isso na próxima reta”, além de o fenómeno “ser não-linear, o que se ganha em reta quando se usa o boost é um quarto do que perdes na próxima reta”. Conclusão: “não são corridas, é Fórmula E”. Sergio Pérez, que regressou à F1 com a Cadillac, alinha no mesmo diapasão: “É uma Fórmula 1 muito diferente daquela a que estava habituado, é muito menos divertida, definitivamente.” “Às vezes levantas ligeiramente o pé e aquilo [o motor] muda mais do que seria de esperar. Às vezes estava a chegar à curva três 30 km/h mais rápido por causa de levantar o pé de forma diferente ou de acelerar de forma diferente, algumas coisas, honestamente, não percebo”.