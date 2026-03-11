Chinesa BYD pondera equipa na F1 ou Mundial de Resistência

A chinesa BYD está a ponderar entrar, com uma equipa da marca, na Fórmula 1 ou no Mundial de Resistência, avançou na terça-feira a Bloomberg. A intenção da fabricante de carros elétricos é aumentar o alcance global da marca. Segundo fontes próximas das discussões, citadas pela Bloomberg, a BYD está a considerar a entrada na F1 ou no Mundial de Resistência através da criação de uma nova equipa, ou da compra de uma equipa existente. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

A BYD ultrapassou recentemente a Tesla como maior vendedora de carros elétricos no mundo, e é fortemente apoiada pelo Estado chinês. A entrada na F1 interessa à marca para aumentar o perfil no mercado norte-americano, tal como a marca interessa à F1 para fortalecer a presença do campeonato no continente asiático. O custo de entrada na F1 é significativamente mais alto que o do Mundial de Resistência. Caso queira criar uma equipa nova, a BYD tem de se candidatar junto da Federação Internacional do Automóvel e da F1. Caso a equipa seja aceite, terá de pagar à F1 uma taxa "antidiluição", que existe para compensar as equipas existentes pela redução da quota de prémio monetário dos direitos comerciais. O que custa entrar na F1? A Cadillac pagou cerca de 390 milhões de dólares para entrar na F1 a partir desta temporada. O valor da taxa deverá continuar a aumentar, estando agora ligado às receitas comerciais da F1, que atingiram em 2025 um novo recorde, de 3,3 mil milhões de euros. Criar uma equipa de raiz exige ainda a construção de instalações — com necessidade de infraestruturas muito especializadas para o fabrico de vários componentes —, o recrutamento de cerca de mil profissionais, e o desenvolvimento do primeiro carro. A Cadillac começou esse processo em 2024, ainda antes de ter a aprovação final da F1.

Caso queira entrar com motores da BYD, em vez de contratar o fornecimento a uma fabricante já na F1, a marca chinesa terá ainda de montar toda uma outra operação para esse efeito, com os seus próprios custos associados. A Cadillac apenas vai estrear motores próprios em 2029, utilizando até lá motores da Ferrari. Tudo isto significa que, mesmo sem a criação de motor próprio, montar uma equipa nova para a F1 pode custar cerca de 1,5 mil milhões de euros ainda antes de chegar à pista. Depois, é preciso continuar a investir para chegar aos pódios e vitórias — a Cadillac foi mais lenta que os líderes em cerca de três segundos por volta na corrida de estreia. Comprar uma equipa existente é um caminho mais simples — apesar de a entrada de uma marca ser sempre muito bem vista pelos chefes da F1 — e mais barato, mas não muito mais. A Audi entrou através da comprar da Sauber, que terá custado cerca de 520 milhões de euros. Esse processo, no entanto, começou antes de todas as equipas ultrapassarem os 1,3 mil milhões de dólares de valorização, quando em 2023 apenas quatro das dez equipas atingiam esse valor. A equipa mais valiosa, segundo a Forbes, é a Ferrari, com 5,6 mil milhões de euros.