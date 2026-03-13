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Fórmula 1

Mercedes na frente da F1: George Russell domina qualificação para sprint na China

13 mar, 2026 - 08:20 • João Pedro Quesado

Kimi Antonelli escapou a uma penalização. A McLaren está a disputar com a Ferrari o lugar de segunda equipa mais rápida. Corrida sprint é às 3h de sábado, seguida da qualificação para o Grande Prémio de Fórmula 1.

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George Russell foi o mais rápido, esta sexta-feira, na qualificação para a corrida sprint do Grande Prémio da China. A Mercedes continua o renovado domínio na F1, com Kimi Antonelli a partir de segundo na corrida de sábado, e Lando Norris (McLaren com motor Mercedes) de terceiro.

Os dois carros da Mercedes não mostraram dificuldade nenhuma durante as três sessões da qualificação, utilizando novamente a superioridade do motor e utilização de energia elétrica reveladas na Austrália para serem os mais rápidos. Tanto que, com exceção da última parte da qualificação, nunca sentiram a necessidade de fazer mais que uma volta rápida.

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A McLaren terá dado um passo na compreensão do motor Mercedes e como o deve utilizar na pista de Xangai, conseguindo disputar o lugar de segunda equipa mais rápida com a Ferrari. Ainda assim, Lando Norris ficou a mais de seis décimas de segundo dos Mercedes oficiais, e não é claro que a equipa tenha resolvido os problemas de desgaste dos pneus que sentiu na Austrália.

A Ferrari levou pela primeira vez a asa "Macarena" para competição, mas o componente não é uma panaceia para chegar aos Flechas de Prata, e voltou a desaparecer dos carros antes da qualificação. Os carros de Lewis Hamilton e Charles Leclerc mostraram sempre instabilidade na traseira do carro — a Scuderia precisava claramente de mais sessões de treinos para acertar na afinação. A esperança para a corrida de sábado está, novamente, no arranque.

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Apesar do domínio da Mercedes, o segundo lugar de Kimi Antonelli ainda esteve em dúvida. O jovem italiano foi investigação pelos comissários por ter, potencialmente, bloqueado Lando Norris na segunda fase da qualificação, na primeira curva, mas escapou graças à explicação do britânico que não era uma volta rápida, mas para aquecer os pneus.

Já a Red Bull teve de lutar para não ser eliminada nessa segunda fase. Isack Hadjar, que não tem estado longe do andamento de Max Verstappen, derrotou o Audi de Nico Hulkenberg por apenas 0,015 segundos.

A primeira fase da qualificação sprint confirmou as três equipas com mais problemas no início da nova temporada. Os dois carros da Williams, Aston Martin e Cadillac formaram o grupo dos primeiros seis a serem eliminados — a Cadillac é, de longe, a equipa mais lenta, enquanto a Aston Martin está condicionada pelos problemas de vibração do motor Honda, e a Williams carrega peso extra.

A corrida sprint do Grande Prémio da China de Fórmula 1 decorre este sábado, às 3h (hora de Portugal continental). É seguida pela qualificação para a corrida de domingo, às 7h.

Resultados qualificação sprint - GP da China

  1. George Russell (Mercedes) 1m31.520s
  2. Kimi Antonelli (Mercedes) +0.289s
  3. Lando Norris (McLaren) +0.621s
  4. Lewis Hamilton (Ferrari) +0.641s
  5. Oscar Piastri (McLaren) +0.704s
  6. Charles Leclerc (Ferrari) +1.008s
  7. Pierre Gasly (Alpine) +1.368s
  8. Max Verstappen (Red Bull) +1.734s
  9. Oliver Bearman (Haas) +1.889s
  10. Isack Hadjar (Red Bull) +2.203s
  11. Nico Hulkenberg (Audi) +0.015s to SQ3
  12. Esteban Ocon (Haas) +0.019s
  13. Liam Lawson (Racing Bulls) +0.094s
  14. Gabriel Bortoleto (Audi) +0.154s
  15. Arvid Lindblad (Racing Bulls) +0.428s
  16. Franco Colapinto (Alpine) +0.707s
  17. Carlos Sainz (Williams) +0.169s to SQ2
  18. Alexander Albon (Williams) +0.713s
  19. Fernando Alonso (Aston Martin) +0.989s
  20. Lance Stroll (Aston Martin) +1.559s
  21. Valtteri Bottas (Cadillac) +2.786s
  22. Sergio Perez (Cadillac) [sem tempo]

[notícia atualizada às 10h27 com resultado de investigação a Kimi Antonelli]

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