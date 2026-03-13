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Fórmula 1
Mercedes na frente da F1: George Russell domina qualificação para sprint na China
13 mar, 2026 - 08:20 • João Pedro Quesado
Kimi Antonelli escapou a uma penalização. A McLaren está a disputar com a Ferrari o lugar de segunda equipa mais rápida. Corrida sprint é às 3h de sábado, seguida da qualificação para o Grande Prémio de Fórmula 1.
George Russell foi o mais rápido, esta sexta-feira, na qualificação para a corrida sprint do Grande Prémio da China. A Mercedes continua o renovado domínio na F1, com Kimi Antonelli a partir de segundo na corrida de sábado, e Lando Norris (McLaren com motor Mercedes) de terceiro.
Os dois carros da Mercedes não mostraram dificuldade nenhuma durante as três sessões da qualificação, utilizando novamente a superioridade do motor e utilização de energia elétrica reveladas na Austrália para serem os mais rápidos. Tanto que, com exceção da última parte da qualificação, nunca sentiram a necessidade de fazer mais que uma volta rápida.
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A McLaren terá dado um passo na compreensão do motor Mercedes e como o deve utilizar na pista de Xangai, conseguindo disputar o lugar de segunda equipa mais rápida com a Ferrari. Ainda assim, Lando Norris ficou a mais de seis décimas de segundo dos Mercedes oficiais, e não é claro que a equipa tenha resolvido os problemas de desgaste dos pneus que sentiu na Austrália.
A Ferrari levou pela primeira vez a asa "Macarena" para competição, mas o componente não é uma panaceia para chegar aos Flechas de Prata, e voltou a desaparecer dos carros antes da qualificação. Os carros de Lewis Hamilton e Charles Leclerc mostraram sempre instabilidade na traseira do carro — a Scuderia precisava claramente de mais sessões de treinos para acertar na afinação. A esperança para a corrida de sábado está, novamente, no arranque.
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Apesar do domínio da Mercedes, o segundo lugar de Kimi Antonelli ainda esteve em dúvida. O jovem italiano foi investigação pelos comissários por ter, potencialmente, bloqueado Lando Norris na segunda fase da qualificação, na primeira curva, mas escapou graças à explicação do britânico que não era uma volta rápida, mas para aquecer os pneus.
Já a Red Bull teve de lutar para não ser eliminada nessa segunda fase. Isack Hadjar, que não tem estado longe do andamento de Max Verstappen, derrotou o Audi de Nico Hulkenberg por apenas 0,015 segundos.
A primeira fase da qualificação sprint confirmou as três equipas com mais problemas no início da nova temporada. Os dois carros da Williams, Aston Martin e Cadillac formaram o grupo dos primeiros seis a serem eliminados — a Cadillac é, de longe, a equipa mais lenta, enquanto a Aston Martin está condicionada pelos problemas de vibração do motor Honda, e a Williams carrega peso extra.
A corrida sprint do Grande Prémio da China de Fórmula 1 decorre este sábado, às 3h (hora de Portugal continental). É seguida pela qualificação para a corrida de domingo, às 7h.
Resultados qualificação sprint - GP da China
- George Russell (Mercedes) 1m31.520s
- Kimi Antonelli (Mercedes) +0.289s
- Lando Norris (McLaren) +0.621s
- Lewis Hamilton (Ferrari) +0.641s
- Oscar Piastri (McLaren) +0.704s
- Charles Leclerc (Ferrari) +1.008s
- Pierre Gasly (Alpine) +1.368s
- Max Verstappen (Red Bull) +1.734s
- Oliver Bearman (Haas) +1.889s
- Isack Hadjar (Red Bull) +2.203s
- Nico Hulkenberg (Audi) +0.015s to SQ3
- Esteban Ocon (Haas) +0.019s
- Liam Lawson (Racing Bulls) +0.094s
- Gabriel Bortoleto (Audi) +0.154s
- Arvid Lindblad (Racing Bulls) +0.428s
- Franco Colapinto (Alpine) +0.707s
- Carlos Sainz (Williams) +0.169s to SQ2
- Alexander Albon (Williams) +0.713s
- Fernando Alonso (Aston Martin) +0.989s
- Lance Stroll (Aston Martin) +1.559s
- Valtteri Bottas (Cadillac) +2.786s
- Sergio Perez (Cadillac) [sem tempo]
[notícia atualizada às 10h27 com resultado de investigação a Kimi Antonelli]
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