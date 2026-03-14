F1 cancela e não substitui GPs do Bahrain e Arábia Saudita devido à guerra no Irão

A F1 cancelou este sábado os Grandes Prémios do Bahrain e da Arábia Saudita, marcados para abril, devido à instabilidade provocada pela guerra entre Estados Unidos da América, Israel e Irão. A época de 2026 fica com menos duas corridas, e uma pausa de cinco semanas entre o fim de março e o início de maio. O Grande Prémio do Bahrain estava marcado para 12 de abril, enquanto o Grande Prémio da Arábia Saudita, em Jeddah, seria a 19 de abril. O Circuito Internacional do Bahrain fica a cerca de 30 km da Base de Apoio Naval do Bahrain, o quartel-general da Quinta Frota dos EUA, atacado pelo Irão logo no primeiro dia de guerra. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

A decisão já era esperada, e foi tomada antes de as equipas enviarem mais mercadoria para o Bahrain. Stefano Domenicali, presidente da Fórmula 1, considera que "enquanto esta é uma decisão difícil de tomar, é infelizmente a correta nesta fase, considerando a atual situação no Médio Oriente". Os equipamentos menos críticos das equipas, como peças da garagem, são transportados por via marítima — um método mais barato, mas que exige mais tempo de planeamento e trânsito. As equipas deixaram algum desse equipamento no Bahrain após os testes de pré-temporada, no final de fevereiro, em antecipação da corrida de abril, e não conseguem aceder a esse material neste momento. O Bahrain fica no Golfo Pérsico, do lado oposto ao Irão — tal como o Qatar e os Emirados Árabes Unidos, onde a F1 vai para as últimas duas corridas da temporada. Jeddah, na Arábia Saudita, está na costa do Mar Vermelho, do outro lado da Península Arábica.

Após o início do conflito, a Pirelli cancelou um teste de dois dias com carros modificados da McLaren e da Mercedes no Bahrain, marcado para os dias seguintes. Os trabalhadores das equipas e fornecedora de pneus foram obrigados a abrigar-se nos hotéis. A decisão da F1 cancela também as rondas da Fórmula 2 no Bahrain e Arábia Saudita, da Fórmula 3 no Bahrain (a primeira da temporada), e a ronda da F1 Academy na Arábia Saudita. Os três campeonatos, associados à Fórmula 1, organizam as suas corridas nos mesmos fins de semana que a F1. F1 perde mais de 100 milhões de euros As organizações dos GPs do Bahrain e da Arábia Saudita são das que mais pagam para receber a F1 anualmente. O cancelamento significa que a F1 perde pelo menos 110 milhões de euros em receitas. Isso significa menos dinheiro a distribuir pelas 11 equipas. Mas, como o calendário fica com 22 corridas, a F1 está longe do risco de 2020, quando teve de refazer completamente o calendário para não ter menos de 15 corridas — um número entendido como limiar abaixo do qual todos os canais de televisão que pagam para transmitir a F1 teriam direito à devolução de parte da verba, originando perdas monumentais para a Fórmula 1. Qualquer corrida para substituir o Bahrain e a Arábia Saudita ainda em abril seria, além disso, conseguida sob urgência e pressão, limitando o poder negocial da F1 perante Portimão, Imola e Istambul — o que reduziria os pagamentos destas corridas, tal como aconteceu na pandemia da covid-19. A F1 confirma ter ponderado "várias alternativas".