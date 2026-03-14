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Fórmula 1
F1. Kimi Antonelli aproveita problemas de Russell e consegue primeira "pole position" da carreira
14 mar, 2026 - 08:18 • João Pedro Quesado
O italiano da Mercedes é, agora, o mais jovem piloto a conquistar "pole position", recorde que tira a Sebastian Vettel. Ferrari conseguiu superar a McLaren, enquanto a Red Bull continua a ser a pior das quatro melhores equipas. Corrida de domingo é às 7h00.
Kimi Antonelli conquistou este sábado a pole position para o Grande Prémio da China, estabelecendo um novo recorde na F1. George Russell foi o segundo mais rápido, escapando por pouco a problemas no Mercedes, enquanto Lewis Hamilton (Ferrari) foi terceiro.
Antonelli passou a ser o mais jovem piloto a conquistar pole position, com 19 anos, seis meses e 18 dias. O recorde era até agora de Sebastian Vettel, estabelecido no GP da Itália de 2008, quando o jovem de então 21 anos, 2 meses e 11 dias ainda estava na Toro Rosso (atual Racing Bulls).
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Kimi Antonelli tornou-se o favorito para a pole position assim que o Mercedes de George Russell parou em pista, logo após sair da garagem para a última parte da qualificação, a Q3. O britânico, que venceu a corrida sprint, teve um problema na caixa de velocidades, ficando preso na primeira velocidade.
O problema apenas se resolveu após um regresso lento à garagem, e vários minutos dentro desta a reiniciar os sistemas e até uma troca de volante. Russell saiu para a pista pouco mais de dois minutos antes do fim da Q3, e mais de dois minutos depois de todos os rivais, mas utilizou bem a vantagem do motor Mercedes para assegurar, sob pressão, o segundo lugar na grelha.
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A Ferrari conseguiu, no final da Q3, superar a McLaren, que deu, em Xangai, um passo na compreensão do motor Mercedes que utiliza. Lewis Hamilton manteve a ligeira vantagem sobre Charles Leclerc, que tem tido todo o fim de semana — o britânico está claramente mais confortável com este monolugar do que com o de 2025.
A diferença entre as outras equipas e a Mercedes reduziu-se de Melbourne para Xangai, o que será resultado de esta ser das pistas onde é permitida a maior quantidade de energia recuperada (9 megajoules), ao passo que o circuito australiano está na outra ponta da escala — devido às travagens ocuparem uma parte menor da volta. A vantagem da Mercedes na utilização da energia elétrica mantém-se, mas é menor e nota-se apenas na menor perda de velocidade durante a reta de 1,2 km.
Pierre Gasly (Alpine) conseguiu um sétimo lugar, superando Max Verstappen numa pista onde a Red Bull está a acertar em pouco. Felizmente para a equipa de Milton Keynes, Isack Hadjar tem estado mais próximo de Verstappen que os anteriores colegas de equipa, e também chegou à Q3.
Oliver Bearman voltou a ser o único Haas a passar à Q3. Um pião de Gabriel Bortoleto (Audi) no final da Q2 impediu vários pilotos de melhorar os tempos.
O grupo de eliminados na primeira fase continua a ser composto pela Williams, Aston Martin e Cadillac. A única mudança foi Valtteri Bottas (Cadillac) ter conseguido superar Lance Stroll (Aston Martin) por cerca de seis décimas, ficando ainda a duas décimas de Fernando Alonso.
A corrida do Grande Prémio da China começa às 7h (hora de Portugal continental), este domingo. George Russell lidera o campeonato de pilotos por 11 pontos.
Resultados qualificação - GP da China
- Kimi Antonelli (Mercedes) 1m32.064s
- George Russell (Mercedes) +0.222s
- Lewis Hamilton (Ferrari) +0.351s
- Charles Leclerc (Ferrari) +0.364s
- Oscar Piastri (McLaren) +0.486s
- Lando Norris (McLaren) +0.544s
- Pierre Gasly (Alpine) +0.809s
- Max Verstappen (Red Bull) +0.938s
- Isack Hadjar (Red Bull) +1.057s
- Oliver Bearman (Haas) +1.228s
- Nico Hulkenberg (Audi) +0.002s para a Q3
- Franco Colapinto (Alpine) +0.005s
- Esteban Ocon (Haas) +0.186s
- Liam Lawson (Racing Bulls) +0.413s
- Arvid Lindblad (Racing Bulls) +0.432s
- Gabriel Bortoleto (Audi) +0.613s
- Carlos Sainz (Williams) +0.178s para a Q2
- Alexander Albon (Williams) +0.633s
- Fernando Alonso (Aston Martin) +1.064s
- Valtteri Bottas (Cadillac) +1.297s
- Lance Stroll (Aston Martin) +1.856s
- Sergio Perez (Cadillac) +2.767s
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