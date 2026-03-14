F1. Kimi Antonelli aproveita problemas de Russell e consegue primeira "pole position" da carreira

O problema apenas se resolveu após um regresso lento à garagem, e vários minutos dentro desta a reiniciar os sistemas e até uma troca de volante. Russell saiu para a pista pouco mais de dois minutos antes do fim da Q3 , e mais de dois minutos depois de todos os rivais, mas utilizou bem a vantagem do motor Mercedes para assegurar, sob pressão, o segundo lugar na grelha.

Kimi Antonelli tornou-se o favorito para a pole position assim que o Mercedes de George Russell parou em pista, logo após sair da garagem para a última parte da qualificação , a Q3. O britânico, que venceu a corrida sprint , teve um problema na caixa de velocidades , ficando preso na primeira velocidade.

Antonelli passou a ser o mais jovem piloto a conquistar pole position, com 19 anos, seis meses e 18 dias . O recorde era até agora de Sebastian Vettel , estabelecido no GP da Itália de 2008 , quando o jovem de então 21 anos, 2 meses e 11 dias ainda estava na Toro Rosso (atual Racing Bulls).

Kimi Antonelli conquistou este sábado a pole position para o Grande Prémio da China , estabelecendo um novo recorde na F1. George Russell foi o segundo mais rápido, escapando por pouco a problemas no Mercedes , enquanto Lewis Hamilton ( Ferrari ) foi terceiro.

A Ferrari conseguiu, no final da Q3, superar a McLaren, que deu, em Xangai, um passo na compreensão do motor Mercedes que utiliza. Lewis Hamilton manteve a ligeira vantagem sobre Charles Leclerc, que tem tido todo o fim de semana — o britânico está claramente mais confortável com este monolugar do que com o de 2025.

A diferença entre as outras equipas e a Mercedes reduziu-se de Melbourne para Xangai, o que será resultado de esta ser das pistas onde é permitida a maior quantidade de energia recuperada (9 megajoules), ao passo que o circuito australiano está na outra ponta da escala — devido às travagens ocuparem uma parte menor da volta. A vantagem da Mercedes na utilização da energia elétrica mantém-se, mas é menor e nota-se apenas na menor perda de velocidade durante a reta de 1,2 km.

Pierre Gasly (Alpine) conseguiu um sétimo lugar, superando Max Verstappen numa pista onde a Red Bull está a acertar em pouco. Felizmente para a equipa de Milton Keynes, Isack Hadjar tem estado mais próximo de Verstappen que os anteriores colegas de equipa, e também chegou à Q3.

Oliver Bearman voltou a ser o único Haas a passar à Q3. Um pião de Gabriel Bortoleto (Audi) no final da Q2 impediu vários pilotos de melhorar os tempos.

O grupo de eliminados na primeira fase continua a ser composto pela Williams, Aston Martin e Cadillac. A única mudança foi Valtteri Bottas (Cadillac) ter conseguido superar Lance Stroll (Aston Martin) por cerca de seis décimas, ficando ainda a duas décimas de Fernando Alonso.

A corrida do Grande Prémio da China começa às 7h (hora de Portugal continental), este domingo. George Russell lidera o campeonato de pilotos por 11 pontos.

Resultados qualificação - GP da China