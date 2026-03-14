  Bola Branca
  13 mar, 2026
Fórmula 1

F1. Russell resiste à ameaça dos Ferrari e vence sprint na China

14 mar, 2026 - 04:18 • João Pedro Quesado

Hamilton e Leclerc procuraram roubar a liderança a George Russell, sem sucesso, enquanto a Red Bull voltou a passar um mau bocado em pista. Qualificação para o Grande Prémio é às 7h deste sábado.

George Russell venceu, este sábado, a primeira corrida sprint da F1 em 2026, no GP da China. O britânico da Mercedes resistiu aos ataques da Ferrari, tanto de Lewis Hamilton como de Charles Leclerc, que terminaram em segundo e terceiro lugar.

Kimi Antonelli, da Mercedes, demorou a arrancar e perdeu quase dez lugares logo na partida. Em contraste, os dois Ferrari dispararam para a frente, como já é esperado, e Hamilton começou imediatamente a assaltar a liderança de Russell.

Esse assalto concretizou-se ainda na primeira volta, enquanto Leclerc roubava o terceiro lugar a Lando Norris. Russell recuperou o primeiro lugar na grande reta de 1,2 km, mas perdeu-o novamente na primeira curva, iniciando assim uma nova sessão de ultrapassagens repetitivas, dependentes da gestão da energia da bateria e modo de ultrapassagem estar disponível.

Russell voltou a ultrapassar Hamilton no fim da reta na volta 3, e foi novamente ultrapassado no início da volta 4. Na volta 5, Hamilton defendeu o primeiro lugar na primeira curva, perdendo-o novamente no fim da grande reta. Apenas na volta 6 foi Russell capaz de começar a afastar-se um pouco, quebrando assim a corrida.

Os dois Ferrari chegaram quase a vias de facto em pista na volta 9, quando Leclerc tentou ultrapassar Hamilton nas primeiras curvas. O monegasco conseguiu à segunda tentativa, e colocou-se em segundo lugar.

Kimi Antonelli apenas ultrapassou os dois Ferrari nas voltas 12 e 13, carregando já uma penalização de 10 segundos por provocar danos no Red Bull de Isack Hadjar na primeira volta. A desistência de Nico Hulkenberg (Audi) levou à neutralização da corrida com um Safety Car, e fez muitos carros trocar de pneus.

Antonelli cumpriu aí a penalização, caindo novamente para perto de Piastri. Já Hamilton, que teve de esperar pelo fim da troca de pneus de Leclerc, perdeu um lugar para Lando Norris, que recuperou na volta seguinte ao recomeço da corrida.

Max Verstappen caiu de oitavo para 13.º logo no arranque, onde teve algum problema no motor. Passou o resto da manhã de sábado em Xangai a recuperar lugar, chegando à nona posição.

A F1 segue agora para a qualificação para o Grande Prémio, às 7h (hora de Portugal continental).

Resultados corrida sprint - GP da China

  1. George Russell (Mercedes)
  2. Charles Leclerc (Ferrari) +0.674s
  3. Lewis Hamilton (Ferrari) +2.554s
  4. Lando Norris (McLaren) +4.433s
  5. Kimi Antonelli (Mercedes) +5.688s
  6. Oscar Piastri (McLaren) +6.809s
  7. Liam Lawson (Racing Bulls) +10.900s
  8. Oliver Bearman (Haas) +11.271s
  9. Max Verstappen (Red Bull) +11.619s
  10. Esteban Ocon (Haas) +13.887s
  11. Pierre Gasly (Alpine) +14.780s
  12. Carlos Sainz (Williams) +15.753s
  13. Gabriel Bortoleto (Audi) +15.858s
  14. Franco Colapinto (Alpine) +16.393s
  15. Isack Hadjar (Red Bull) +16.430s
  16. Alexander Albon (Williams) +20.014s
  17. Fernando Alonso (Aston Martin) +21.599s
  18. Lance Stroll (Aston Martin) +21.971s
  19. Sergio Perez (Cadillac) +28.241s
  20. [Não terminou] Nico Hulkenberg (Audi)
  21. [Não terminou] Valtteri Bottas (Cadillac)
  22. [Não terminou] Arvid Lindblad (Racing Bulls)
