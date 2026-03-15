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Motociclismo
MotoGP. Grande Prémio de Portugal muda de data devido à guerra no Irão
15 mar, 2026 - 10:20 • Lusa
A mexida no calendário do GP de Portugal visa acomodar uma nova data para a corrida no Catar, adiada devido à guerra no Irão. Federação Internacional de Motociclismo, presidida pelo português Jorge Viegas, declara “apoio total” à decisão.
O Grande Prémio de Portugal de MotoGP, previsto para 15 de novembro, foi adiado para 22 de novembro, para acomodar uma nova data para o GP do Catar no calendário, também adiado devido à guerra no Irão, foi este domingo anunciado
Em comunicado, a MotoGP, promotora do Campeonato do Mundo de Velocidade em motociclismo, anunciou este domingo o adiamento do GP do Catar, inicialmente previsto para o fim de semana de 10 a 12 de abril, para o fim de semana de 6 a 8 de novembro.
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Essa mudança no calendário implica que os Grandes Prémios de Portugal e de Valência, últimas duas provas do Mundial de MotoGP, tenham de ser adiados uma semana.
Assim, o GP de Portugal decorre de 20 a 22 de novembro e o de Valência de 27 a 29, encerrando o campeonato.
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"Esta decisão foi tomada com grande cuidado e em coordenação com os nossos parceiros. A nossa principal preocupação é a segurança e o bem estar de todos os envolvidos no MotoGP, bem como assegurar que o MotoGP decorre sob os mais altos padrões", frisou o espanhol Carmelo Ezpeleta, diretor geral da MotoGP.
Ezpeleta agradeceu, ainda, aos responsáveis pelos circuitos de Portimão e de Valência "pela flexibilidade demonstrada" que ajudou "a uma transição suave no calendário".
Esta decisão teve o apoio da Federação Internacional de Motociclismo (FIM), presidida pelo português Jorge Viegas.
"Apoiamos totalmente esta decisão de reagendar o GP do Catar. Tendo em conta a atual situação geopolítica, a salvaguarda dos nossos pilotos, equipas, comissários e adeptos deve estar sempre em primeiro lugar", disse.
Jorge Viegas mostra-se, ainda, "confiante" que "o acerto no calendário assegura que a prova do Catar pode ser disputada em segurança e nas melhores condições".
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