MotoGP. Grande Prémio de Portugal muda de data devido à guerra no Irão

O Grande Prémio de Portugal de MotoGP, previsto para 15 de novembro, foi adiado para 22 de novembro, para acomodar uma nova data para o GP do Catar no calendário, também adiado devido à guerra no Irão, foi este domingo anunciado

Em comunicado, a MotoGP, promotora do Campeonato do Mundo de Velocidade em motociclismo, anunciou este domingo o adiamento do GP do Catar, inicialmente previsto para o fim de semana de 10 a 12 de abril, para o fim de semana de 6 a 8 de novembro.

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Essa mudança no calendário implica que os Grandes Prémios de Portugal e de Valência, últimas duas provas do Mundial de MotoGP, tenham de ser adiados uma semana.



Assim, o GP de Portugal decorre de 20 a 22 de novembro e o de Valência de 27 a 29, encerrando o campeonato.