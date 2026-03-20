Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 20 mar, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Fórmula 1

F1. Audi perde diretor de equipa por "razões pessoais" entre rumores sobre Aston Martin

20 mar, 2026 - 16:20 • João Pedro Quesado

Jonathan Wheatley é dado como favorito para ser o novo diretor de equipa da Aston Martin, que procura um novo líder para Adrian Newey se poder focar na liderança da equipa técnica.

A+ / A-

A Audi anunciou esta sexta-feira a saída do diretor de equipa, Jonathan Wheatley, menos de um ano depois da chegada à equipa. A equipa aponta para "razões pessoais", num momento em que há rumores sobre Wheatley ser o novo diretor de equipa da Aston Martin.

Jonathan Wheatley fez parte do "projeto Audi F1 desde abril de 2025", afirma a equipa em comunicado. "Estamos gratos a Jonathan Wheatley pela sua contribuição para o projeto durante a fase crucial de entrada e desejamos-lhe tudo de melhor para o futuro", diz Gernot Döllner, presidente executivo da Audi.

O anúncio é feito no dia seguinte à publicação de notícias que dão conta que Jonathan Wheatley é o favorito para ser o novo diretor de equipa da Aston Martin. Adrian Newey está no cargo de forma interina, enquanto é procurado um novo líder — procura que levou aos rumores em torno da saída do engenheiro de corrida de Max Verstappen, Giampiero Lambiase, da Red Bull após o fim da temporada de 2025.

Bluff, macarena e burocracia: antecipação do Mundial de Fórmula 1 (com umas confissões sobre Ayrton Senna...)

Tertúlia Bola Branca

Bluff, macarena e burocracia: antecipação do Mundial de Fórmula 1 (com umas confissões sobre Ayrton Senna...)

O Mundial de F1 começa esta semana na Austrália e (...)

Wheatley liderou a fase final da transição da Sauber para a Audi. Até aí, era diretor desportivo da Red Bull, responsável pelas operações em pista da equipa — como o cumprimento dos regulamentos, a comunicação e a supervisão da equipa de mecânicos. Na Red Bull desde 2006, Wheatley venceu lá seis campeonatos de construtores e 120 Grandes Prémios.

Antes, Jonathan Wheatley foi mecânico chefe da Renault (equipa onde começou, como mecânico, quando esta ainda se chamava Benetton). Lá, venceu dois campeonatos de construtores e 33 Grandes Prémios. A chegada de Wheatley à Sauber é tida como um factor na rápida melhoria operacional da equipa em 2025.

A liderança da equipa Audi vai ser assumida por Mattia Binotto, que já é o líder do projeto de F1 da marca.

"A estrutura futura da equipa vai ser completamente definida mais tarde, enquanto a organização se continua a adaptar ao ambiente em evolução da Fórmula 1", diz a equipa.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa às escuras milhões de pessoas

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa (...)

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda