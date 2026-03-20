F1. Audi perde diretor de equipa por "razões pessoais" entre rumores sobre Aston Martin
20 mar, 2026 - 16:20 • João Pedro Quesado
Jonathan Wheatley é dado como favorito para ser o novo diretor de equipa da Aston Martin, que procura um novo líder para Adrian Newey se poder focar na liderança da equipa técnica.
A Audi anunciou esta sexta-feira a saída do diretor de equipa, Jonathan Wheatley, menos de um ano depois da chegada à equipa. A equipa aponta para "razões pessoais", num momento em que há rumores sobre Wheatley ser o novo diretor de equipa da Aston Martin.
Jonathan Wheatley fez parte do "projeto Audi F1 desde abril de 2025", afirma a equipa em comunicado. "Estamos gratos a Jonathan Wheatley pela sua contribuição para o projeto durante a fase crucial de entrada e desejamos-lhe tudo de melhor para o futuro", diz Gernot Döllner, presidente executivo da Audi.
O anúncio é feito no dia seguinte à publicação de notícias que dão conta que Jonathan Wheatley é o favorito para ser o novo diretor de equipa da Aston Martin. Adrian Newey está no cargo de forma interina, enquanto é procurado um novo líder — procura que levou aos rumores em torno da saída do engenheiro de corrida de Max Verstappen, Giampiero Lambiase, da Red Bull após o fim da temporada de 2025.
Wheatley liderou a fase final da transição da Sauber para a Audi. Até aí, era diretor desportivo da Red Bull, responsável pelas operações em pista da equipa — como o cumprimento dos regulamentos, a comunicação e a supervisão da equipa de mecânicos. Na Red Bull desde 2006, Wheatley venceu lá seis campeonatos de construtores e 120 Grandes Prémios.
Antes, Jonathan Wheatley foi mecânico chefe da Renault (equipa onde começou, como mecânico, quando esta ainda se chamava Benetton). Lá, venceu dois campeonatos de construtores e 33 Grandes Prémios. A chegada de Wheatley à Sauber é tida como um factor na rápida melhoria operacional da equipa em 2025.
A liderança da equipa Audi vai ser assumida por Mattia Binotto, que já é o líder do projeto de F1 da marca.
"A estrutura futura da equipa vai ser completamente definida mais tarde, enquanto a organização se continua a adaptar ao ambiente em evolução da Fórmula 1", diz a equipa.
