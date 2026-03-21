Fórmula E
Félix da Costa ganha em Madrid
21 mar, 2026 - 22:46
Português é quarto no Mundial.
António Félix da Costa (Jaguar) venceu este sábado o E-Prix de Madrid, o seu segundo triunfo seguido no Mundial de Fórmula E após seis provas.
O português chegou à frente do neozelandês Mitch Evans (Jaguar) e do alemão Pascal Wehrlein (Porsche).
Após seis provas, Félix da Costa é quarto classificado no Mundial, com 64 pontos. O líder é Wehrlein com 83.
