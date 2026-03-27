“A história do Miguel Oliveira até ao MotoGP é lindíssima e gostava de um dia chegar lá": Tomás Afonso tem um sonho

Aos comandos de uma Yamaha YZF-R7, Tomás Alonso, de 23 anos, veste as cores da Miguel Oliveira Team na nova categoria Sportbike.

“A história do Miguel até chegar ao MotoGP é lindíssima e gostava bastante de um dia poder lá chegar ou fazer algo equivalente ao que ele conseguiu fazer pelo motociclismo português”, afirmou à agência Lusa. Assinalando que “desde muito cedo” acompanha a carreira de Miguel Oliveira, o jovem piloto conta que já nos tempos da MotoGP estava atento às suas prestações.

A disputar a nova categoria de suporte do Mundial de Superbikes, o jovem piloto português Tomás Alonso promete “deitar o olho” à prova de Miguel Oliveira no circuito de Portimão e sonha “seguir-lhe as pisadas”.

No que se refere à categoria em que vai competir, Tomás Alonso diz ter expetativas elevadas, apesar de ter tido o primeiro contacto com a moto e a equipa na passada segunda-feira, durante testes no Autódromo Internacional do Algarve. “O objetivo passa sempre por estar dentro dos pontos, dentro do top 10, e o que vier a mais será bem-vindo”, frisou, apesar de reconhecer a imprevisibilidade da nova categoria.

“Acho que criámos uma boa ligação”, assinala o tricampeão nacional da categoria Supersport 300, em 2020, 2021 e 2022, e campeão em Espanha da mesma categoria, em 2024.

O Autódromo Internacional do Algarve será palco, este fim de semana, da segunda ronda do Mundial de Superbikes, com Miguel Oliveira (BMW) à procura de fazer história, caso seja o primeiro português a vencer uma corrida deste campeonato do mundo para motas derivadas de série.

O piloto natural de Almada, de 31 anos, já venceu no Autódromo Internacional do Algarve, em 2020, mas então aos comandos de uma KTM do Mundial de MotoGP.