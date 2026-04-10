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Pajari lidera Rali da Croácia

10 abr, 2026 - 21:52 • Lusa

Sueco Oliver Solberg desistiu.

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O piloto finlandês Sami Pajari (Toyota Yaris) lidera o Rali da Croácia, quarta ronda do campeonato do Mundo (WRC), após a disputa do primeiro de três dias de competição, a primeira em asfalto da temporada.

Pajari terminou o dia com 13,7 segundos de vantagem sobre o belga Thierry Neuville (Hyundai i20), com 14,6 sobre o japonês Takamoto Katsuta (Toyota Yaris), que é terceiro.

O dia começou com a desistência do sueco Oliver Solberg (Toyota Yaris), logo na primeira especial, depois de ter danificado o seu Toyota Yaris após ter feito um pião que o levou a embater num morro na berma da estrada.

Solberg tinha sido o mais rápido no shakedown e vencedor da prova de abertura, em Monte Carlo.

Também o britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris), líder do campeonato à partida desta ronda, ficou fora de prova na terceira das oito especiais do dia, quando liderava com mais de 15 segundos de vantagem.

O piloto galês falhou a travagem numa curva à direita e saiu de estrada, danificando irremediavelmente o seu Yaris.

Discretamente, Pajari assumiu o comando da prova. "Não estou na posição em que esperava estar mas não me queixo. Julgo que ainda podemos melhorar", sublinhou o piloto finlandês.

Mais comedido estava Thierry Neuville. O piloto belga, campeão em 2024, admitiu não estar "onde gostaria de estar" mas que conseguiu "encontrar algo para melhorar a velocidade" do Hyundai.

Também Nakamoto Katsuta aguentou firme a luta pelo pódio, depois de ter perdido alguma concentração ao passar pelo despistado Solberg.

O japonês chega a esta prova depois de ter vencido o Rali do Quénia, naquela que foi a primeira vitória mundialista da sua carreira.

Sábado disputa-se o segundo dos três dias de prova, com 116 quilómetros cronometrados divididos por oito especiais.

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