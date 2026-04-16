Armindo Araújo favorito à conquista de um oitavo título nacional de ralis: conheça o calendário

Armindo Araújo (Skoda Fabia) parte como favorito à conquista de um oitavo título no Campeonato de Portugal de ralis, que começa com o rali Terras D'Aboboreira e não conta com os últimos dois campeões, Kris Meeke e Dani Sordo.

O norte-irlandês, campeão em 2024 com a Toyota, disputou os dois últimos campeonatos, tendo perdido o título de 2025 para o espanhol Dani Sordo, que correu pela Hyundai.

Assim, Armindo Araújo, que foi o único a conseguir desafiar o domínio estrangeiro nos últimos dois anos, parte com a maior dose de favoritismo para a conquista do título, que não vence desde 2022.

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"Este campeonato será muito disputado e cheio de novos pilotos com carros de última geração. Todos chegam com vontade de vencer, assim como os pilotos mais experientes que, tal como eu, têm lutado pelas vitórias nos últimos anos", disse o piloto de Santo Tirso.

Mantendo-se aos comandos de um Skoda Fabia, Armindo Araújo promete "dar sempre o melhor".

"Queremos começar a temporada em alta, sempre a pensar no grande objetivo que é a conquista do título absoluto", concluiu.

Campeão em 2015 e 2016, José Pedro Fontes trocou, este ano, o habitual Citroën pelo novo Lancia Ypsilon.

"Penso que vai ser um campeonato bastante interessante. Tivemos três anos em que tivemos a sorte de ter pilotos de nível mundial. Foi um grande espetáculo na estrada. Agora, há uma grande mudança, com as marcas a apostarem em novos valores. Vai ser uma luta de gerações e é difícil prever quem vai ganhar. Vai ser engraçado", antevê.

Com a nova marca, a Lancia, Fontes sente ter armas para lutar pelo título. "É quase como ser piloto da Ferrari na Fórmula 1. Queremos estar na luta pelo título até ao final", frisou.

Quem também trocou de marca foi Ricardo Teodósio, o último português campeão (2023). O piloto algarvio trocou a Toyota pela Citroën.