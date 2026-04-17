Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 17 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Superbikes

Miguel Oliveira 11º nos treinos livres nos Países Baixos

17 abr, 2026 - 19:22 • Lusa

Este sábado há qualificação e a primeira corrida do fim de semana.

A+ / A-

O piloto português Miguel Oliveira (BMW) terminou na 11ª posição os treinos livres para a prova dos Países Baixos do Mundial de Superbikes, terceira ronda da temporada.

Depois de dois pódios conseguidos na prova portuguesa, em Portimão, Miguel Oliveira sentiu algumas dificuldades com a mota, não evitando uma pequena queda, sem consequências, na primeira das duas sessões de treinos livres do dia.

O piloto luso, que fora 12.º na primeira sessão, terminou o dia a 0,864 segundos do mais rápido, o italiano Nicolo Bulega (Ducati), que bateu o compatriota Lorenzo Baldassari (Ducati) por 0,276 segundos, com o espanhol Iker Lecuona (Ducati) em terceiro, a 0,330.

“Não me senti bem com a mota. Tive dificuldades em fazer a mota virar e senti algumas vibrações, o que não é normal”, começou por explicar o piloto português.

Sobre o incidente da manhã, Miguel Oliveira frisou que foi “uma pequena queda”, que serviu para indicar “que aquela não era a direção a seguir [em termos de afinação da mota]”.

“À tarde fizemos alguns progressos, mas não o suficiente. Sinto que temos margem para progredir. Sabíamos que ia ser um desafio para nós. Já esperávamos. Estamos a sete ou oito décimas atrás. Não estamos muito distantes. Tenho a certeza que amanhã estaremos numa posição melhor”, sublinhou.

Para a prova deste fim de semana, Miguel Oliveira diz que “um lugar entre os cinco primeiros seria um bom resultado”.

Sábado disputa-se mais uma sessão de treinos livres, a qualificação e a primeira das duas corridas principais do fim de semana.

A prova de Assen é a terceira das 12 rondas do Mundial de Superbikes.

Nicolo Bulega é o líder do campeonato, contando por vitórias todas as corridas disputadas.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 17 abr, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

Entrevista

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

Papa: "O mundo está a ser destruído por alguns tiranos"

Papa: "O mundo está a ser destruído por alguns tiranos(...)

Criança abraça Leão XIV, que comprou colar para a sobrinha

Criança abraça Leão XIV, que comprou colar para a sobr(...)

"O Jardel do Sporting fisicamente nunca existiu"

"O Jardel do Sporting fisicamente nunca existiu"

Núncio acusa UGT de estar “agarrada” a questões ideológicas

Núncio acusa UGT de estar “agarrada” a questões ideoló(...)