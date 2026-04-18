Ouvir
  Bola Branca
  • 17 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Superbikes

Miguel Oliveira sétimo na primeira corrida de sábado

18 abr, 2026 - 16:30

Este domingo há ainda mais uma corrida nos Países Baixos.

A+ / A-

O piloto Miguel Oliveira (BMW) terminou na sétima posição a primeira das duas corridas do Mundial de Superbikes disputadas este fim de semana em Assen, na Holanda, na terceira ronda da temporada.

Oliveira, que largou da 13.ª posição da grelha, cortou a meta a 18,163 segundos do vencedor, o italiano Nicolo Bulega (Ducati), que manteve o pleno de vitórias esta temporada. O espanhol Iker Lecuona (Ducati) foi o segundo, a 1,618, com o britânico Sam Lowes (Ducati) na terceira posição, a 2,923 segundos.

Já durante a manhã, o piloto português dera mostras de evolução na afinação da sua BMW em relação ao dia de sexta-feira, conseguindo o quarto melhor tempo na terceira sessão de treinos livres.

Contudo, na qualificação, o piloto natural de Almada não foi além da 13.ª posição, a 1,160 segundos do autor da 'pole', o italiano Bulega.

Na corrida, Oliveira foi o piloto que mais posições escalou, ultrapassando seis adversários, o último deles, o britânico Tom Mackenzie (Ducati), à entrada da última volta.

A meio da corrida, de 21 voltas, o piloto luso ainda manteve uma acesa luta com Mackenzie e com o espanhol Xavi Vierge (Yamaha), com trocas de posições entre os três. No entanto, Miguel Oliveira levaria a melhor, fechando a corrida no sétimo lugar final.

Com estes resultados, Bulega reforçou a liderança do campeonato, agora com 149 pontos. Já o piloto português subiu uma posição e está, agora, no terceiro lugar, com 65 pontos.

Já na corrida de Sportbike, o português Tomás Alonso (Yamaha), da equipa de Miguel Oliveira, desistiu na oitava volta.

No domingo de manhã, disputa-se a corrida Superpole, que irá definir a grelha de partida para a segunda corrida principal do fim de semana, que se corre à tarde.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

Entrevista

Papa: "O mundo está a ser destruído por alguns tiranos"

Criança abraça Leão XIV, que comprou colar para a sobrinha

"O Jardel do Sporting fisicamente nunca existiu"

Núncio acusa UGT de estar “agarrada” a questões ideológicas

