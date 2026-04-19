Miguel Oliveira termina 12º em Assen
19 abr, 2026 - 15:50
Português cai para quarto no Mundial que é liderado por Nicolò Bulega, que venceu todas as corridas até agora.
O piloto Miguel Oliveira terminou a corrida 2 da terceira prova do mundial de Superbikes, em Assen, no 12º lugar.
O campeonato continua a ser dominado por Nicolò Bulega – que já soma 13 vitórias consecutivas, incluindo as últimas quatro da época passada.
No pódio terminaram também Iker Lecuona e Sam Lowes.
O português da BMW começou no 13º lugar, mas caiu para 17º na partida, mas, ao longo da corrida, recuperou até 11º. Após altos e baixos terminou em 12º lugar.
De recordar que Miguel Oliveira tinha sido 11º na Superpole, e 7º na corrida de sábado.
Já na classificação geral, o português cai para 4º, com 69 pontos. Na frente está Bulega com 186 pontos e Lecuona é segundo com 117.
