Superbikes

Miguel Oliveira termina 12º em Assen

19 abr, 2026 - 15:50

Português cai para quarto no Mundial que é liderado por Nicolò Bulega, que venceu todas as corridas até agora.

O piloto Miguel Oliveira terminou a corrida 2 da terceira prova do mundial de Superbikes, em Assen, no 12º lugar.

O campeonato continua a ser dominado por Nicolò Bulega – que já soma 13 vitórias consecutivas, incluindo as últimas quatro da época passada.

No pódio terminaram também Iker Lecuona e Sam Lowes.

O português da BMW começou no 13º lugar, mas caiu para 17º na partida, mas, ao longo da corrida, recuperou até 11º. Após altos e baixos terminou em 12º lugar.

De recordar que Miguel Oliveira tinha sido 11º na Superpole, e 7º na corrida de sábado.

Já na classificação geral, o português cai para 4º, com 69 pontos. Na frente está Bulega com 186 pontos e Lecuona é segundo com 117.

Vídeos em destaque

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

Entrevista

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

Papa: "O mundo está a ser destruído por alguns tiranos"

Papa: "O mundo está a ser destruído por alguns tiranos(...)

Criança abraça Leão XIV, que comprou colar para a sobrinha

Criança abraça Leão XIV, que comprou colar para a sobr(...)

"O Jardel do Sporting fisicamente nunca existiu"

"O Jardel do Sporting fisicamente nunca existiu"

Núncio acusa UGT de estar “agarrada” a questões ideológicas

Núncio acusa UGT de estar “agarrada” a questões ideoló(...)