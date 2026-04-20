F1 mexe e remexe nas regras para atacar problemas de energia elétrica nos carros de 2026

A Fórmula 1 e as equipas aprovaram unanimemente, esta segunda-feira, mudanças nas regras técnicas do Mundial em 2026, procurando resolver os problemas apontados à competição nas primeiras três corridas da temporada.

As principais alterações da F1 são aos níveis de energia elétrica permitida em vários momentos. A energia máxima a recarregar em qualificação foi reduzida de 8MJ (megajoules) para 7MJ por volta — ao reduzir a energia passível de ser recuperada pelos carros, a expectativa é que uma maior parte da volta seja passada sem táticas para recarregar a bateria, aproximando os carros do limite de performance.

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Com a mesma intenção, foi aprovado o aumento da potência máxima de recarga do motor de 250kW (quilowatts) para 350kW — quase 476 cavalos —, procurando reduzir o tempo passado pelos pilotos em recarga através de táticas como levantar o pé do acelerador antes da zona de travagem ("lift and coast"). Esta mudança aplica-se tanto à qualificação como à corrida.

Outro retoque é à potência máxima do modo de "boost", que os pilotos utilizam quando estão a menos de um segundo do carro à frente.

A potência máxima disponível neste modo vai ficar limitada a 150kW — 203 cavalos — acima da potência máxima do carro em modo normal. O objetivo é reduzir as diferenças de velocidade entre carros em zonas inesperadas. É uma resposta ao forte acidente de Oliver Bearman no GP do Japão.