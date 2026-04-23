Katsuta lidera Rali das Canárias

23 abr, 2026 - 22:19 • Lusa

Esta sexta-feira disputa-se a primeira etapa, com sete especiais e 108 quilómetros cronometrados.

O piloto japonês Takamoto Katsuta (Toyota Yaris) assumiu a liderança o Rali das Canárias, quinta prova do campeonato do mundo (WRC), após a disputa da primeira especial da prova.

Katsuta, que chegou a esta ronda na liderança do campeonato, terminou a superespecial do estádio Gran Canária com 0,4 segundos de vantagem sobre o finlandês Sami Pajari (Toyota Yaris) e 0,8 sobre o italiano Roberto Daprà (Skoda Fabia).

Com apenas 1,9 quilómetros cronometrados, desenhados em pleno estádio, as diferenças foram curtas. O espanhol Dani Sordo (Hyundai i20), regressado ao Mundial após sagrar-se campeão de Portugal em 2025, foi o quarto, a um segundo, seguido do irlandês Joshua McErlean (Ford Puma), a 1,2 segundos, com o francês Adrien Fourmaux (Hyundai i20) em sexto e o francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris) em sétimo, ambos a 1,4 segundos.

"Foi um bónus duplo. Gostei muito de ver tanta gente a apoiar-nos no estádio", frisou Katsuta, vencedor das duas rondas anteriores, no Quénia e na Croácia.

Sexta-feira disputa-se a primeira etapa, com sete especiais e 108 quilómetros cronometrados.

