Márquez… Alex Márquez ganha em Espanha
26 abr, 2026 - 15:53 • Lusa
Já o irmão Marc Márquez caiu. Bezzecchi lidera campeonato.
O espanhol Alex Márquez (Ducati) venceu o Grande Prémio de Espanha de MotoGP, quarta ronda do Mundial de motociclismo de velocidade, que continua a ser liderado pelo italiano Marco Bezzecchi (Aprilia).
Alex Márquez, que partiu da quinta posição da grelha, bateu Bezzecchi por 1,903 segundos, com o italiano Fabio DiGiannantonio (Ducati) na terceira posição, a 5,796.
Quem arrancou melhor até foi o espanhol Marc Márquez (Ducati), que aproveitou a pole position para se manter na frente durante toda a primeira volta, pondo fim a 121 voltas consecutivas lideradas por Bezzecchi, que vinha de cinco vitórias consecutivas.
Mesmo sem chuva, ao contrário do que aconteceu na véspera, na corrida sprint, Marc Márquez sofreu uma aparatosa queda na curva 11 na segunda volta, quando já tinha sido ultrapassado pelo irmão Alex, que rapidamente cavou uma distância segura para Bezzecchi.
Pelo caminho ficava, também, a outra Ducati, do italiano Francesco Bagnaia, mas devido a problemas mecânicos.
O espanhol Jorge Martín (Aprilia), que já chegou a liderar o campeonato, nunca encontrou o melhor ritmo este fim de semana e fechou a corrida principal na quarta posição, a 9,229 segundos do vencedor, e permitiu que Bezzecchi cimentasse o primeiro lugar do Mundial.
O japonês Ai Ogura (Aprilia) fechou o top 5, a 9,891.
Com estes resultados, Marco Bezzecchi, que foi batido pela primeira vez esta temporada, chegou aos 101 pontos, mais 11 do que Jorge Martín, que é segundo.
"Lutámos contra dificuldades ao longo de todo o fim de semana. O Alex foi mais rápido do que eu e mereceu vencer", sublinhou o italiano.
A próxima ronda será o Grande Prémio de França, em Le Mans, a disputar de 8 a 10 de maio.
