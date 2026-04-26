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Ogier vence Rali das Canárias

26 abr, 2026 - 17:11

Elfyn Evans lidera o campeonato mundial de ralis.

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O francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris), nove vezes campeão do mundo e detentor do título, venceu este domingo o Rali das Canárias pela primeira vez na sua carreira e recuperou terreno no campeonato do mundo (WRC).

Ogier bateu o britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris) por 19,9 segundos, com o finlandês Sami Pajari (Toyota Yaris) a completar o pódio para a marca nipónica, mas já a 01.40,8 minutos do francês.

O dia ficou marcado pelo despiste do sueco Oliver Solberg (Toyota Yaris) na terceira das quatro especiais do dia, numa altura em que ocupava a segunda posição da geral e ganhava terreno ao líder.

"Fui demasiado otimista numa curva à direita que tinha um pequeno salto", explicou, após a quinta etapa da edição de 2026 do Mundial de ralis.

O filho do antigo campeão mundial Peter Solberg (2003) estava já a 2,2 segundos de Ogier quando embateu numa barreira, danificando irremediavelmente o seu Yaris.

Desta forma, o piloto francês ficou com via aberta para o 68.º triunfo da carreira, o primeiro nas Canárias.

"Foi muito agradável, muito divertido. Foi muito apertado, sobretudo com o Oliver. Foi uma pena não ter durado até ao fim. Juntei mais um rali à lista. Gostamos muito mais de lutar com os tempos próximos do que ir em piloto automático ao domingo", sublinhou o francês, campeão entre 2013 e 2018, em 2020, 2021 e 2025.

Ogier admitiu que "não era este o desfecho pretendido", disse ainda, enaltecendo o "bom trabalho" que Solberg encetou.

O japonês Takamoto Katsuta (Toyota Yaris), líder do campeonato à partida desta ronda, terminou no quarto lugar, a 01.51,2 minutos, foi batido por Evans no 'superdomingo' e na 'power stage' e, com isso, perdeu o comando do campeonato para o galês.

Evans lidera, agora, o Mundial de ralis com 101 pontos, contra os 99 de Katsuta, enquanto Ogier permanece no sexto lugar, com 58.

"Não foi o melhor dos resultados. Agradeço à equipa pelo esforço e estou confiante de que poderemos melhorar", frisou o nipónico.

Para a equipa Toyota Gazzoo, este foi o 300.º pódio no Mundial.

A próxima etapa, a sexta de 14, vai ser o Rali de Portugal, a disputar de 7 a 10 de maio.

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