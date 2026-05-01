Lando Norris com “pole position” em Miami
01 mai, 2026 - 23:10
Este sábado há corrida sprint. Já no domingo é dia de corrida completa.
O piloto Lando Norris (McLaren) conseguiu a “pole position” para a corrida sprint do Grande Prémio de Miami de Fórmula 1.
O britânico cumpriu a melhor volta em 1.27,869 minutos.
Nos lugares seguintes ficaram Kimi Antonelli (Mercedes) e Oscar Pistri (McLaren).
A corrida sprint está marcada para as 17h00 deste sábado. Segue-se depois a corrida principal no domingo.
