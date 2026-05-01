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Miguel Oliveira faz nono tempo nos treinos livres

01 mai, 2026 - 22:20 • Lusa

Este sábado há superpole e a primeira corrida completa em Balaton Park.

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O piloto português Miguel Oliveira (BMW) terminou na nona posição o primeiro dia de treinos livres da prova húngara do Mundial de Superbikes, quarta ronda da temporada.

O piloto natural de Almada fez a sua melhor volta em 1.39,684 minutos, terminando a 0,824 segundos do mais rápido, o espanhol Iker Lecuona (Ducati) que, pela primeira vez esta época, bateu o companheiro de equipa, o italiano Nicolo Bulega (Ducati), por 0,103, com o britânico Sam Lowes (Ducati) em terceiro, a 0,141.

Miguel Oliveira tinha sido sétimo classificado na sessão da manhã, altura em que rodou em 1.40,593. O piloto da BMW recuperou quase um segundo na sessão da tarde, mas perdeu duas posições, sendo ultrapassado por Yari Montella (Ducati) e Alvaro Bautista (Ducati).

Foi a primeira vez que Bulega se viu batido esta temporada e logo por duas vezes.

A BMW aproveitou esta prova para introduzir uma carenagem ligeiramente revista para este fim de semana, com a inclusão de aletas na parte inferior, tendo também trabalhado nas afinações eletrónicas.

Para sábado está prevista a sessão de qualificação, denominada Superpole, decorrendo da parte da tarde a primeira das duas corridas principais do fim de semana.

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