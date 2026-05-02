Superbikes

Miguel Oliveira termina primeira corrida em terceiro

02 mai, 2026 - 16:38

Português já soma quatro pódios na temporada de Superbikes.

O piloto Miguel Oliveira terminou em terceiro lugar na primeira corrida de Superbikes, em Balatan, na Hungria.

O português da BMW já tinha sido quarto na Superpole (corrida sprint).

Nicolò Bulega continua a dominar o campeonato e soma já 14 triunfos consecutivos (entre corridas principais e sprint).

Por sua vez, Iker Lecuona foi segundo, à frente de Miguel Oliveira.

É o quarto pódio do ano para o piloto de Almada.

Este domingo corre-se a segunda corrida principal, a partir das 14h30.

Quando a luz falha, eles continuam ligados. Como se vive fora da rede elétrica?

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as primeiras legislativas livres. "O melhor foi nascerem em democracia"

Villas-Boas: “Ganhei consciência de Farioli em França, quando se afirmou como alguém revolucionário”

Papa assinala 40 anos de Chernobyl. "Que toda a energia atómica esteja ao serviço da paz"

Vídeo. Montenegro apresenta PTRR: 22,6 mil milhões de euros para 96 medidas transformadoras

