Miguel Oliveira termina primeira corrida em terceiro
02 mai, 2026 - 16:38
Português já soma quatro pódios na temporada de Superbikes.
O piloto Miguel Oliveira terminou em terceiro lugar na primeira corrida de Superbikes, em Balatan, na Hungria.
O português da BMW já tinha sido quarto na Superpole (corrida sprint).
Nicolò Bulega continua a dominar o campeonato e soma já 14 triunfos consecutivos (entre corridas principais e sprint).
Por sua vez, Iker Lecuona foi segundo, à frente de Miguel Oliveira.
É o quarto pódio do ano para o piloto de Almada.
Este domingo corre-se a segunda corrida principal, a partir das 14h30.
