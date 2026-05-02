- Bola Branca 18h16
- 01 mai, 2026
-
Morreu Alex Zanardi, antigo piloto de Fórmula 1 e campeão paralímpico
02 mai, 2026 - 13:59 • Daniela Espírito Santo
"Inimitável campeão do desporto", Zanardi tornou-se, ao longo dos anos, num símbolo de resiliência e reinvenção. Um grave acidente na Alemanha roubou-lhe a mobilidade mas transformou-o num atleta paralímpico medalhado, "amado e admirado pela sua coragem, resiliência e entusiasmo".
O antigo piloto de Fórmula 1 Alex Zanardi morreu esta sexta-feira, 1 de maio. Tinha 59 anos.
O falecimento foi confirmado, este sábado, pela família, que, numa publicação nas redes sociais do atleta, assumiu que a morte de Zanardi aconteceu de forma repentina.
Para além de ter feito carreira na Fórmula 1, onde começou a correr em 1991 e representou casas como a Jordan, Minardo, Lotus e Williams, Zanardi também passou pela Indy/Cart, onde foi campeão duas vezes seguidas, em 1997 e 1998.
Três anos depois sofreu um grave acidente na Alemanha: numa corrida Indy/Cart, o carro que pilotava foi atingido a alta velocidade e ficou partido em dois. Depois de várias tentativas de reanimação e de ter perdido dois terços do sangue, Zanardi foi transportado para o hospital em estado considerado muito grave. Sobreviveu, mas acabou por perder as duas pernas.
"Estou aqui para provar que não existem obstáculos para as pessoas com deficiência"
"Quando acordei percebi que tinha perdido as minhas pernas... mas também percebi que estava vivo. E isso era suficiente para mim", confessou, a dada altura, numa entrevista.
Anos mais tarde, e depois de testar correr em carros adaptados, passou a dedicar-se à handbike e a colocar no seu horizonte uma nova carreira, desta feita no paraciclismo. Passou a ser inspiração de resiliência para gerações de desportistas (e não só), tanto em Itália como um pouco por todo o planeta.
Nesta modalidade participou nos Jogos Paralímpicos de Londres e Rio de Janeiro, de onde saiu com várias medalhas de ouro.
"Estou aqui para provar que não existem obstáculos para as pessoas com deficiência", disse uma vez.
Um novo acidente trocou novamente as voltas a Zanardi em 2020: foi outra vez abalroado por outro veículo (um camião), desta feita numa corrida de beneficência. Esteve seis meses em coma e só voltou a casa no final de 2021, tendo vivido uma vida mais discreta desde então.
Alex Zanardi morreu "pacificamente e rodeado de família e amigos", garantem os familiares, que agradecem o apoio dos fãs e pedem respeito pela privacidade e luto "durante este período".
A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, já reagiu ao sucedido, agradecendo o exemplo de Zanardi ao longo da vida. "A Itália perde um grande campeão e um homem extraordinário, capaz de transformar cada prova da vida numa lição de coragem, força e dignidade", começa por dizer.
"Alex Zanardi soube reinventar-se a cada momento, enfrentando até os desafios mais difíceis com determinação, lucidez e uma força de espírito fora do comum", salienta a dirigente. Também o Presidente da República de Itália, Sergio Mattarella, confessou sentir "uma dor profunda" pela morte de Alex, "amado e admirado pela sua coragem, resiliência e entusiasmo".
Várias organizações desportivas e ligadas ao automobilismo, como a Federação Internacional do Automóvel ou o Inter de Milão, já expressaram condolências aos familiares do antigo piloto italiano. No entretanto, o Comité Olímpico italiano e a Federação local já anunciaram um minuto de silêncio em todas as partidas e provas deste fim de semana em memória do "inimitável campeão do desporto".
- Bola Branca 18h16
- 01 mai, 2026
-