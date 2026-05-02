Morreu Alex Zanardi, antigo piloto de Fórmula 1 e campeão paralímpico

O antigo piloto de Fórmula 1 Alex Zanardi morreu esta sexta-feira, 1 de maio. Tinha 59 anos.

O falecimento foi confirmado, este sábado, pela família, que, numa publicação nas redes sociais do atleta, assumiu que a morte de Zanardi aconteceu de forma repentina.

Para além de ter feito carreira na Fórmula 1, onde começou a correr em 1991 e representou casas como a Jordan, Minardo, Lotus e Williams, Zanardi também passou pela Indy/Cart, onde foi campeão duas vezes seguidas, em 1997 e 1998.

Três anos depois sofreu um grave acidente na Alemanha: numa corrida Indy/Cart, o carro que pilotava foi atingido a alta velocidade e ficou partido em dois. Depois de várias tentativas de reanimação e de ter perdido dois terços do sangue, Zanardi foi transportado para o hospital em estado considerado muito grave. Sobreviveu, mas acabou por perder as duas pernas.

"Estou aqui para provar que não existem obstáculos para as pessoas com deficiência"

"Quando acordei percebi que tinha perdido as minhas pernas... mas também percebi que estava vivo. E isso era suficiente para mim", confessou, a dada altura, numa entrevista.

Anos mais tarde, e depois de testar correr em carros adaptados, passou a dedicar-se à handbike e a colocar no seu horizonte uma nova carreira, desta feita no paraciclismo. Passou a ser inspiração de resiliência para gerações de desportistas (e não só), tanto em Itália como um pouco por todo o planeta.