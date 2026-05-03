Fórmula 1
2x3x3: Kimi Antonelli iguala Senna, Schumacher, Häkkinen e Hill nas primeiras vitórias e "pole positions"
03 mai, 2026 - 20:39 • João Pedro Quesado
Kimi Antonelli venceu o GP de Miami após ser perseguido toda a corrida por Lando Norris. O italiano é apenas o terceiro piloto na F1 a ter as três primeiras vitórias em três corridas consecutivas.
Kimi Antonelli igualou, este fim de semana, dois recordes históricos da Fórmula 1, equiparando-se a Ayrton Senna e Michael Schumacher nas primeiras "pole position" da carreira e a Mika Häkkinen e Damon Hill nas primeiras vitórias.
No sábado, a "pole position" para o Grande Prémio de Miami fez com que Antonelli se tornasse apenas no terceiro piloto da história da F1 a conseguir as três primeiras "poles" da carreira de forma consecutiva. Os outros? Os ilustres desconhecidos Ayrton Senna e Michael Schumacher.
Senna conseguiu as três primeiras "pole position" da carreira de forma consecutiva em 1985 — uma série que começou com o GP de Portugal, no Estoril, e continuou em San Marino e no Mónaco. Então na Lotus, o brasileiro conseguiu ainda mais quatro "poles" nessa temporada, de forma não-consecutiva.
Já Schumacher conseguiu as três primeiras "pole position" da carreira de forma consecutiva em 1994. A primeira foi no Mónaco — corrida após a morte de Senna —, seguindo-se mais duas poles nos GPs de Espanha e do Canadá. A série foi interrompida por Damon Hill (Williams) no GP da França.
Três primeiras vitórias consecutivas, outro clube de campeões
A vitória deste domingo no Grande Prémio de Miami é a terceira da carreira de Kimi Antonelli, que venceu pela primeira vez no GP da China, e conseguiu a segunda vitória na corrida seguinte, no Japão.
Damon Hill foi o primeiro a conseguir este feito. Em 1993, o britânico venceu pela primeira vez na F1 no GP da Hungria, conseguindo também o primeiro lugar nas corridas seguintes, na Bélgica e na Itália. A série foi interrompida pela vitória de Michael Schumacher no GP de Portugal, com Hill em terceiro lugar atrás do colega da Williams, Alain Prost.
Damon Hill foi campeão do mundo em 1996, ainda na Williams, devolvendo a equipa aos títulos depois dos campeonatos de Nigel Mansell (1992) e Prost (1993), e antes do último da equipa, em 1997, com Jacques Villeneuve.
O outro piloto a conseguir as três primeiras vitórias das carreira consecutivamente é um nome de boa memória para a Mercedes — quando a sua equipa oficial era a McLaren. Mika Häkkinen venceu pela primeira vez na última corrida de 1997, o GP da Europa em Jerez da la Frontera, marcado pela colisão entre Schumacher e Jacques Villeneuve.
No início de 1998, Häkkinen e a McLaren arrancaram por cima, vencendo os GPs da Austrália e do Brasil. O finlandês acabaria por ser campeão nesse ano (tal como em 1999).
Kimi Antonelli venceu o GP de Miami após ser perseguido toda a corrida por Lando Norris, que terminou em segundo. Oscar Piastri terminou em terceiro — a McLaren conseguiu dar um passo e aproximar-se da Mercedes, cujos motores utiliza, em performance máxima e andamento em corrida.
A próxima corrida é o GP do Canadá, entre 22 e 24 de maio.
