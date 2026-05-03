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Mundial de Superbikes
Miguel Oliveira levado para o hospital após queda na Superpole
03 mai, 2026 - 11:08 • Daniela Espírito Santo
Piloto português já não vai participar na segunda corrida do fim de semana, na Hungria. Terá sofrido uma concussão e uma lesão no ombro esquerdo.
O piloto português Miguel Oliveira caiu este domingo e teve de ser transportado de maca para o hospital. De acordo com a imprensa da especialidade, o piloto da BMW sofreu uma concussão e uma lesão no ombro esquerdo e já não vai participar no Mundial de Superbikes.
Oliveira estava na quarta posição ao arrancar e terá sido tocado por Andrea Locatelli, da Yamaha, logo na primeira volta. Era terceiro classificado na altura em que caiu, na saída da curva cinco.
O momento da queda aparatosa foi captado pelas câmaras. Nas imagens, dá para perceber que o português cai e é abalroado por diversos colegas de corrida e respetivas motas. A corrida foi interrompida de imediato.
Segundo a comunicação oficial da prova, Miguel Oliveira está consciente, mas teve de ser transportado para o hospital, em Szekesfehervar, para ser examinado. Foi, de seguida, "declarado inapto" para a corrida deste domingo por causa da "concussão e lesão no ombro esquerdo".
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