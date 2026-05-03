Fórmula 1
Norris vence corrida sprint em Miami
03 mai, 2026 - 01:17
Antonelli foi penalizado. Corrida principal foi antecipada para as 18h00 (hora portuguesa).
O piloto britânico Lando Norris (McLaren) venceu a corrida sprint do Grande Prémio de Miami de Fórmula 1.
Norris, campeão em título, ganhou com 3,766 segundos de vantagem para Oscar Piastri, também em McLaren, e 6,251 para o monegasco Charles Leclerc (Ferrari).
Este ressurgimento da McLaren surge no mesma corrida em que, pela primeira vez, a Mercedes não colocou qualquer carro no pódio.
O líder do campeonato, o italiano Kimi Antonelli (Mercedes), foi penalizado em cinco segundos por exceder os limites de pista e perdeu o quarto lugar.
Apesar disso, Antonelli manteve a liderança do campeonato, com 75 pontos, mais sete do que George Russell, que é segundo.Este domingo disputa-se a corrida principal. O início foi antecipado para as 18h00 (hora portuguesa) para tentar escapar ao mau tempo.
