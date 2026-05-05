"Maior operação policial do ano". GNR destaca mais de 3000 militares para o Rally de Portugal

A Guarda Nacional Republicana (GNR) tem preparada a "maior operação policial do ano" para a edição 2026 do Rally de Portugal, que contará com mais de 3000 militares destacados ao longo dos quatro dias do evento desportivo, revelou esta terça-feira a força de segurança.

Em conferência de imprensa, na Exponor, em Matosinhos — ponto de partida dos automobilistas — o tenente coronel Francisco Martins destacou a necessidade de montar uma operação desta envergadura por estarmos perante "o maior evento desportivo do país", que percorre os distritos de Porto, Aveiro, Braga, Coimbra, Viseu, Viana do Castelo e Vila Real, entre os dias 7 e 10 de maio.

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"No que concerne à GNR, esta é maior operação policial desenvolvida no ano de 2026. É um dispositivo que assenta essencialmente na prevenção, mas que está preparado também para reagir, seja a contingências que venham a acontecer, seja alterações de ordem pública que, pontualmente, possam acontecer", assegurou.

O militar recomenda ainda ao público que, durante o decorrer da prova, siga as orientações das autoridades, "quer nos itinerários de acesso, quer nas zonas espetáculo e zonas destinadas ao público". Uma vez que é esperada chuva para o final desta semana, é também sugerido que "preparar as roupas necessárias a levar para os locais de espetáculo, por forma a garantir as melhores condições de saúde", completou o oficial.

Para quem conduzir nestes dias, a Guarda Nacional Republicana alerta a que "adeque a sua condução e a sua postura ao evento esportivo e ao itinerário em questão".

Organização admite pequenos constrangimentos com subida do preço dos combustíveis

O responsável do Automóvel Clube de Portugal (ACP) pela organização do evento, João Jordão, admite que o evento não escapa às dificuldades trazidas pela subida do preço dos combustíveis.

Em resposta à Renascença, o coordenador do Rally de Portugal confirma que "alguns custos subiram por fruto das circunstâncias". Concede ainda que os aumentos "terão o seu impacto" nos orçamentos dos concorrentes, mas sem grande impacto.

"Poderá ter ou não [grande impacto] caso se prolongue esta situação durante muito mais tempo", antecipa.

A nível da organização, "alguns custos aumentaram" mas foi possível "tê-los no nosso orçamento previsto e a prova decorrerá sem surpresas", garantiu ainda.

Mesmo à porta do centro logístico da prova, a Exponor, a rua está transformada num autêntico estaleiro de obras, por causa da construção da primeira linha de metrobus de Matosinhos, que ligará o Mercado Municipal ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro.

Questionado pela Renascença acerca das dificuldades que a obra causa na organização do evento, o responsável reconheceu os desafios, mas ressaltou o papel da Câmara Municipal em mitigar os constrangimentos.

O Rally de Portugal 2026 acontece entre os dias 7 e 10 de maio, e é "o primeiro evento clássico de estrada de terra da Europa do ano", segundo a Liga Mundial de Rally (WRC).