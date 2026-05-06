Miguel Oliveira falha próximo Grande Prémio após queda na Hungria

O piloto português Miguel Oliveira (BMW) vai falhar a próxima ronda do Campeonato do Mundo de Superbikes, na República Checa, de 15 a 17 de maio, devido a várias lesões, confirma a equipa Rokit BMW.

Em comunicado, a equipa do piloto português confirmou o afastamento de Miguel Oliveira para poder recuperar das lesões contraídas na corrida de Superpole da prova disputada no passado fim de semana, na Hungria, nomeadamente fraturas de omoplata e costelas.

De acordo com a equipa bávara, Miguel Oliveira sofreu uma concussão, fraturas na omoplata e costelas, além de lesões nos tendões do ombro esquerdo.

“Agora vou concentrar-me na minha recuperação para regressar à equipa o mais depressa possível”, disse o piloto de Almada, citado pelo comunicado de imprensa da equipa BMW.

Oliveira foi apanhado numa carambola no arranque da corrida mais curta do fim de semana, no domingo de manhã, e foi atingido pela Yamaha do italiano Andrea Locatelli.

“Claro que estou muito desapontado, porque, com o pódio conquistado no sábado, mostrámos que estamos no caminho certo para o sucesso”, disse o piloto luso.

Oliveira lembra que, “infelizmente, lesões podem acontecer neste desporto”. “Mas vou concentrar-me em recuperar para voltar a 100%”, concluiu.

O português será substituído nesta prova, a quinta do campeonato, pelo neerlandês Michael van der Mark, piloto do Mundial de Resistência com a BMW.

A equipa concluiu referindo que a avaliação da condição física de Miguel Oliveira vai sendo acompanhada nas próximas semanas e a decisão sobre o regresso à competição será tomada mais perto da prova seguinte.