Em Destaque
Automobilismo
Neuville faz o melhor tempo no “prólogo” do Rali de Portugal
06 mai, 2026 - 17:55
A primeira etapa começa esta quinta-feira em Coimbra.
Thierry Neuville venceu o “shakedown” em Baltar, “aquecimento” para o Rali de Portugal.
O piloto da Hyundai cumpriu os 5,72 quilómetros em 3.51,2 minutos.
Já Sami Pajari, da Toyota, e Adrien Fourmaux (Hyundai) completaram o pódio.
Esta quinta-feira disputa-se a primeira etapa em Coimbra.
Ao todo são 23 classificativas, em mais de 345 quilómetros cronometrados. A prova passa pelos habituais Arganil, Góis, Amarante ou Fafe.
