Neuville faz o melhor tempo no “prólogo” do Rali de Portugal

06 mai, 2026 - 17:55

A primeira etapa começa esta quinta-feira em Coimbra.

Thierry Neuville venceu o “shakedown” em Baltar, “aquecimento” para o Rali de Portugal.

O piloto da Hyundai cumpriu os 5,72 quilómetros em 3.51,2 minutos.

Já Sami Pajari, da Toyota, e Adrien Fourmaux (Hyundai) completaram o pódio.

Esta quinta-feira disputa-se a primeira etapa em Coimbra.

Ao todo são 23 classificativas, em mais de 345 quilómetros cronometrados. A prova passa pelos habituais Arganil, Góis, Amarante ou Fafe.

