WRC
Ogier lidera Rali de Portugal
08 mai, 2026 - 18:51
Prova teve dois incidentes esta sexta-feira.
O piloto Sébastien Ogier (Toyota) lidera o Rali de Portugal após o segundo dia de classificativas.
Já Thierry Neuville (Hyundai) está a 3,7 segundos de Ogier e Sami Pajari (Toyota) é terceiro a 15 segundos.
O dia teve dois incidentes: a presença de um reboque e de um carro da GNR obrigaram à anulação de classificativas.
Rali de Portugal – Após 10 especiais
1º Sébastien Ogier (Toyota Yaris), 1h28m25,2s
2º Thierry Neuville (Hyundai i20), a 3,7s
3º Sami Pajari (Toyota Yaris), a 15,2s
4º Oliver Solberg (Toyota Yaris), a 16,4s
5º Elfyn Evans (Toyota Yaris), a 32,5s
