WRC

Ogier lidera Rali de Portugal

08 mai, 2026 - 18:51

Prova teve dois incidentes esta sexta-feira.

O piloto Sébastien Ogier (Toyota) lidera o Rali de Portugal após o segundo dia de classificativas.

Já Thierry Neuville (Hyundai) está a 3,7 segundos de Ogier e Sami Pajari (Toyota) é terceiro a 15 segundos.

O dia teve dois incidentes: a presença de um reboque e de um carro da GNR obrigaram à anulação de classificativas.

Rali de Portugal – Após 10 especiais

1º Sébastien Ogier (Toyota Yaris), 1h28m25,2s

2º Thierry Neuville (Hyundai i20), a 3,7s

3º Sami Pajari (Toyota Yaris), a 15,2s

4º Oliver Solberg (Toyota Yaris), a 16,4s

5º Elfyn Evans (Toyota Yaris), a 32,5s

