Oliver Solberg lidera Rally de Portugal por três segundos ao fim do primeiro dia

O piloto Oliver Solberg (Toyota) lidera o Rally de Portugal no final do primeiro dia, que terminou com a já habitual especial na Figueira da Foz.

Solberg fechou o dia com 3,4 segundos de vantagem sobre Adrien Fourmaux (Hyundai) e 7,2 sobre o campeão mundial, Sébastien Ogier (Toyota).

Formaux foi o mais rápido na primeira especial (SS1), de Águeda-Sever, com vantagem de apenas 0,2 segundos sobre Solberg — e 0,1s sobre Elfyn Evans (Toyota). Solberg foi o mais rápido na segunda especial (SS2), de Sever-Albergaria, ganhando 1,4s a Thierry Neuville, 3,1s a Ogier e 3,6s a Formaux.

Na especial da Figueira da Foz, terceira e última do dia, Ogier e Evans foram os mais rápidos — com o mesmo tempo, de 1'39,3 —, com Neuville a 0,6 segundos e Solberg a 0,7s.

Esta sexta-feira há sete especiais, ou classificativas. Começam às 7h35 e passam por Mortágua (SS4 e SS10), Lousã (SS6 e SS9), Góis (SS8) e Arganil (SS5 e SS7).

[Notícia atualizada às 07h30 de 8 de maio de 2026 para corrigir os tempos]