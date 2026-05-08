Rali de Portugal confirma “veículos não autorizados” em Arganil

A organização do Rali de Portugal emitiu uma nota informativa, justificando a suspensão da segunda passagem pelo troço de Arganil com a presença de "dois veículos não autorizados".

"Apesar de todo o dispositivo de segurança se encontrar plenamente operacional, verificou-se a entrada indevida de dois veículos não autorizados no percurso, veículos esses incorretamente identificados em alguns meios de comunicação como pertencendo à GNR. Esta situação, cujas circunstâncias se encontram a ser apuradas, levou à interrupção do troço por decisão da organização, uma vez que a segurança de todos os envolvidos no WRC Vodafone Rally de Portugal constitui prioridade máxima", lê-se no comunicado.

O piloto Elfyn Evans (Toyota) viu o seu tempo corrigido, depois de ser surpreendido por um reboque em plena pista em Arganil 2.

A prova está a ser liderada pelo francês Sébastien Ogier (Toyota).