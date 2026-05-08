Rally de Portugal despede-se do centro para voltar ao norte

A 59.ª edição do Rally de Portugal despede-se esta sexta-feira do centro do país, com sete troços na zona de Coimbra, antes do regresso ao norte, para os últimos dois dias desta sexta ronda do Mundial (WRC).

O dia começa com a primeira passagem por Mortágua, às 07h35, com o sueco Oliver Solberg (Toyota Yaris) na liderança após as três primeiras especiais da prova lusa, disputadas na quinta-feira.

Solberg lidera com 3,4 segundos de vantagem sobre o francês Adrien Fourmaux (Hyundai i20) e 7,2 sobre o também francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris), campeão mundial em título, que está na terceira posição.

Depois de Mortágua, a caravana mundialista segue para Arganil, às 08h55, com a manhã a terminar na Lousã, a partir das 10h13.

A secção da tarde começa às 12h30, com a segunda passagem por Arganil. Às 13h25, é a vez de Góis antes das segundas passagens por Lousã (14h08) e Mortágua (15h45), que marca o final da prova do Campeonato de Portugal de Ralis.

Os pilotos seguem, depois, para a Exponor, em Matosinhos, onde já poderão ter acesso à assistência no final deste segundo dia de prova.

A partir de sábado, as especiais desenrolam-se no norte do país.