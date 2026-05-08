- Bola Branca 12h44
- 08 mai, 2026
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Reboque e carro da GNR interrompem Rally de Portugal
08 mai, 2026 - 15:45 • Lusa
A vitória foi atribuída ao francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris), que subiu ao segundo lugar, a quatro segundos do compatriota Adrien Fourmaux (Hyundai i20), que lidera.
A sétima especial da 59.ª edição do Rali de Portugal, Arganil 2, foi interrompida, esta sexta-feira, à tarde, “por questões de segurança”, anunciou o promotor do campeonato.
A segunda passagem pelo troço de Arganil, com 18,62 quilómetros, registou alguns incidentes de segurança, a começar com a presença de um reboque a percorrer a especial quando o primeiro piloto, o britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris), já estava em prova.
Pouco depois, seria o sueco Oliver Solberg (Toyota Yaris) a queixar-se da presença de um militar da GNR dentro do troço.
A organização decidiu, então, interromper o troço “por questões de segurança”, segundo foi anunciado no site oficial do Campeonato do Mundo (WRC). Apenas os 12 primeiros tiveram o seu tempo contabilizado e os restantes concorrentes percorreram o troço em modo de ligação.
A vitória foi atribuída ao francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris), que subiu ao segundo lugar, a quatro segundos do compatriota Adrien Fourmaux (Hyundai i20), que lidera.
O finlandês Sami Pajari (Toyota Yaris) perdeu tempo e desceu três posições, para quinto, depois de um pneu sair fora da jante.
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