WRC
Solberg lidera Rali de Portugal
08 mai, 2026 - 00:30
Sueco tem três segundos de vantagem sobre Fourmaux e Ogier.
O piloto Oliver Solberg (Toyota) lidera o Rali de Portugal no final do primeiro dia, que terminou na Figueira da Foz.
Solberg fechou com 3,4 segundos de vantagem sobre Adrien Fourmaux (Hyundai) e 3,8 sobre o campeão mundial, Sébastien Ogier (Toyota).
Esta sexta-feira as classificativas começam às 7h35 e passam por Mortágua, Lousã, Góis e Arganil.
