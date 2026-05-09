Jorge Martin ganha corrida sprint em França

09 mai, 2026 - 17:43

Marc Márquez fraturou um pé.

O piloto espanhol Jorge Martín (Aprilia) venceu a corrida sprint do Grande Prémio de França de MotoGP, quinta prova da temporada, numa prova em que o campeão Marc Márquez (Ducati) caiu e fraturou um pé.

Martín, que largou do oitavo lugar da grelha de partida, cortou a meta com 1,107 segundos de vantagem sobre o segundo classificado, o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), com o também italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) em terceiro, a 2,786 segundos.

A prova ficou marcada pela desistência do espanhol Marc Márquez (Ducati), que foi projetado por cima da sua mota e acabou por se lesionar no pé direito, numa altura em que era sétimo classificado.

O campeão mundial vai mesmo ter de ser operado a uma fratura no quinto metatarso do pé direito e vai falhar a corrida de domingo, anunciou a equipa italiana, em comunicado.

Com estes resultados, Marco Bezzecchi mantém a liderança do campeonato, com 108 pontos, mas agora com Jorge Martin a apenas seis de distância.

Domingo disputa-se a corrida principal desta quinta ronda da temporada.

